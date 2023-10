Correva il mese di gennaio 2023 quando Apple presentava al mondo il nuovo speaker smart HomePod di seconda generazione, due anni dopo aver pensionato il primo modello; nel frattempo, sono andate moltiplicandosi le indiscrezioni sui progetti di Cupertino per il futuro, con un fil rouge: si vocifera con una certa insistenza che il prossimo Apple HomePod sarà dotato di display, tant’è che Apple sarebbe al lavoro su diversi prototipi per individuare la soluzione migliore.

Ebbene, pur non essendoci ancora certezze sull’eventuale finestra temporale di lancio di questo nuovo dispositivo per la smart home, le foto appena emerse raccontano di un progetto già in fase piuttosto avanzata di sviluppo.

Apple HomePod con display: prime foto del prototipo (leak)

Se nella giornata di ieri vi avevamo raccontato della disponibilità di YouTube Music per gli speaker smart di Apple, quest’oggi parliamo di novità di tutt’altro calibro: @KosutamiSan, piuttosto noto in Rete per essere un collezionista di prototipi e prodotti rari a marchio Apple, ha condiviso su X — ex Twitter — alcune foto di un presunto prototipo del nuovo HomePod dotato di schermo.

In mezzo a tante foto utili ad avere un quadro più completo, la più interessante è senza dubbio quella che mostra un ampio display touch LCD sul lato superiore del dispositivo, tale da occupare una superficie sicuramente maggiore rispetto al pannello dello speaker HomePod di seconda generazione attualmente in commercio. La fonte racconta di come il design del prototipo a cui queste foto si riferiscono sia molto più vicino alla seconda generazione di HomePod che alla prima.

Ad approfondire la storia sono stati poi i colleghi di 9to5Mac, a detta dei quali il prototipo ritratto avrebbe nome in codice B720 e sarebbe attualmente in fase di sviluppo, confermando la volontà di Apple di compiere questo passo col prossimo HomePod. Insomma, non si tratterebbe di un mero prototipo valutato in passato ma poi scartato, bensì di un vero e proprio nuovo prodotto.

Allo stato attuale, non è dato sapere se o quando Apple abbia intenzione di lanciare un nuovo HomePod, né tantomeno se il suo aspetto definitivo sarà proprio quello del prototipo fotografato.

Indizi software

Ad ogni modo, il team della mela avrebbe già iniziato a riscrivere alcune applicazioni di tvOS per consentirne l’esecuzione su display con formati diversi: stando al codice di tvOS 17, le prime app riscritte in tal senso sarebbero Apple Music e Apple Podcast. L’app LcdUTest mostrata da Kosutami in un’immagine, invece, è solo un’app interna impiegata dagli ingegneri per condurre dei test sullo schermo.

Dal momento che la maggior parte delle TV in commercio adottano lo stesso rapporto d’aspetto, questa voce costituirebbe un ulteriore indizio nella stessa direzione: Apple starebbe già pensando a soluzioni software per sfruttare il display del presunto nuovo HomePod. Del resto, HomePod sfrutta una versione modificata di tvOS privata dell’interfaccia utente. Ora come ora, non possiamo prevedere l’aspetto di tale UI, tuttavia pare che ci saranno delle animazioni sfocate per richiamare i colori della copertina dell’album in caso di riproduzione di canzoni o podcast. Inoltre, potrebbe esserci spazio anche per alcune notifiche importanti, nonché per funzioni utili come la risposta alle chiamate e ai messaggi in entrata. Qui sotto potete vedere un concept del presunto HomeOS immaginato da Parker Ortolani.

Sebbene tutti questi indizi sembrino delineare i contorni di un prototipo già in fase avanzata di sviluppo e, di conseguenza, di un prodotto che potrebbe essere addirittura non troppo distante dal lancio ufficiale, è fondamentale predicare cautela: parliamo pur sempre di un prototipo, pertanto Apple potrebbe tranquillamente decidere di cancellarlo del tutto e di percorrere una strada diversa per la prossima generazione di HomePod. Staremo a vedere.

