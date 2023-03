A quasi due mesi di distanza dal lancio di Apple HomePod di seconda generazione, cominciano ad emergere alcuni dettagli sulla nuova versione. Si parla di un altoparlante smart dotato di uno schermo da 7 pollici, dettaglio quest’ultimo che lo renderebbe decisamente diverso dai predecessori, avvicinandolo piuttosto agli schermi smart in stile Amazon Echo Show o Google Nest Hub.

Un’aggiunta del genere aprirebbe la strada a un dispositivo nuovo, quasi estraneo ai due HomePod offerti da Apple oggi come oggi, perché grazie all’integrazione di uno schermo è logico aspettarsi tante funzioni in più, compresa la possibilità di usarlo come centro di controllo per gestire la smart home. Le informazioni trapelate indicano questa direzione, ma è ancora presto per dirlo con certezza.

I primi dettagli su Apple HomePod con display integrato

Queste prime informazioni arrivano da un noto informatore del settore, Ming-Chi Kuo, che già in precedenza aveva ipotizzato che per un nuovo modello di HomePod dovremmo aspettare parecchio. Nelle scorse ore è tornato sul tema, ipotizzando un cambio di passo da parte di Apple, che nel suo prossimo altoparlante smart potrebbe quindi integrare un display aprendo la strada a tante funzioni in più, a un dispositivo decisamente diverso dagli attuali.

Non è la prima volta che si parla di un HomePod con schermo integrato, perché quasi due anni fa Bloomberg riportava che Apple fosse al lavoro su un altoparlante smart con un display touchscreen integrato con tanto di fotocamera per fare delle videochiamate. Ma anche più di recente emergevano alcune indicazioni su un nuovo dispositivo di Apple per la smart home, una sorta di iPad per la domotica, per gestire i dispositivi intelligenti della casa e con uno schermo al corredo.

Lo stesso Kuo ha detto che il nuovo Apple HomePod con display integrato potrebbe consentire un’integrazione più stretta con gli altri prodotti di Apple che starebbe a indicare un importante cambio di passo nella strategia dell’azienda nei confronti della smart home.

Comunque, per il momento le informazioni scarseggiano. Dalle indiscrezioni emerse sappiamo soltanto che dovrebbe integrare uno schermo da 7 pollici e che sarebbe in arrivo nella prima metà del 2024. Vi aggiorneremo non appena ne sapremo di più.

L’immagine di copertina è puramente indicativa

