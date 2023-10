In attesa del lancio ufficiale dei processori desktop Intel Core 14a gen (o Raptor Lake Refresh), atteso ricordiamo per i prossimi giorni, dalla rete iniziano ad arrivare i primi benchmark indipendenti del prossimo top di gamma del produttore di Santa Clara, parliamo del già noto Intel Core i9-14900K. Con la premessa che fino alla data di presentazione ufficiale non possiamo confermare al 100% la validità di questo leak, la fonte che ha condiviso tali dati è abbastanza nota e sembra aver ricevuto/ricavato i benchmark da materiali interni della stessa Intel. Detto questo, si tratta di una slide che riporta le prestazioni nel gaming a 1080P (dettagli alti) del nuovo Raptor Lake 14a gen a confronto con un altro top di gamma, l’AMD Ryzen 9 7950X3D annunciato dall’azienda di Lisa Su lo scorso febbraio. Ma vediamo nel dettaglio questi benchmark.

Intel Core i9-14900K vola nel gaming ma Ryzen 9 7950X3D è molto vicino

Dalle indiscrezioni trapelate finora, sappiamo che il prossimo flagship Intel Core i9-14900K riprenderà sostanzialmente le caratteristiche tecniche del suo antenato, il Core i9-13900K che avevamo provato lo scorso autunno, con un mix di buone impressioni e qualche riserva sotto il profilo termico. La CPU dovrebbe avere 24 core e 32 thread, più precisamente 8 P-Core con Hyper-Threading e 16 E-Core, il tutto per una frequenza Boost che si vocifera essere di ben 6.000 MHz. Come gli altri prodotti della linea Core 14a gen, dovrebbero rimanere inalterate le altre caratteristiche, non solo per quantità di cache e GPU, ma anche per il supporto DDR4/DDR5 e quello che concerne la sezione di espansione PCI-E Gen 5.0/4.0.

Fatta questa premessa sulle presunte specifiche tecniche del chip, veniamo ai benchmark in questione, eseguiti su alcuni dei titoli attualmente più in voga adoperati per misurare le prestazioni dei processori nei giochi. Tra questi troviamo nel dettaglio: DOTA 2, Fortnite, Cyberpunk 2077, League of Legends, Horizon Zero Dawn, Final Fantasy 14, Red Dead Redemption 2, Forza Horizon 5, Assassin’s Creed Valhalla, Galaxy Breaker, Company of Heroes 3, Far Cry 6, Mount & Blade II: Bannerlord, COD: MW2, GTA5, Hitman 3, Rainbow Six Siege, World of Tanks Encore RT, Serious Sam 4, Civilization 6, Counter Strike Global Offensive, Ashes of the Singularity, Total War Warhammer 3, Starfield e Metro Exodus.



La slide non è il massimo per qualità ma sembra abbastanza attendibile; riassumendo il tutto, notiamo che alcuni titoli vedono avanti AMD e altri Intel, con quest’ultima che però ha la meglio di poco, appena il 2% di media. Come anticipato sopra, attendiamo la data di lancio e la scadenza di embargo delle recensioni per poter dare un giudizio definitivo che, a questo punto, oltre che dalle prestazioni verrà influenzato anche dal prezzo di listino dell’inedito Core i9-14900K. Attualmente AMD sta vendendo il suo Ryzen 9 7950X3D a circa 600/650 euro (700 euro su Amazon), Intel a questo punto non può permettersi di andare molto oltre, soprattutto se anche negli altri ambiti di utilizzo lo scarto sarà lo stesso.

