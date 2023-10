Nella giornata di oggi, in occasione dell’evento annuale KIA EV Day, il costruttore sudcoreano ha svelato tre nuove auto elettriche di piccole e medie dimensioni in arrivo prossimamente. Della KIA EV5 ne avevamo già parlato a fine agosto per la presentazione al Chengdu Motor Show cinese, un SUV elettrico di dimensioni medio-piccole ora annunciato in versione internazionale che verrà affiancato da KIA EV3 e EV4, la prima un crossover compatto, la seconda una berlina, entrambe dotate di propulsori elettrici e anticipate per ora dalle versioni concept.

KIA EV5: nuovi dettagli della versione internazionale

Dopo la Cina, tocca alla versione internazionale di KIA EV5 a presentarsi al pubblico, con un modello che dovrebbe arrivare prossimamente anche sul nostro mercato. Sarà prodotta sia in Cina che in Corea del Sud, con alcune differenze in termini di varianti disponibili.

Parliamo di un’auto che ricorda da vicino la più grande EV9, presentandosi con forme squadrate e muscolose che le donano grande presenza su strada, nonostante le dimensioni siano abbastanza contenute, circa 4,6 metri di lunghezza, 1,7 m di altezza e 1,87 m di larghezza.

Stessa filosofia della citata per gli interni di KIA EV5, dove il minimalismo non è esasperato come in alcune soluzioni moderni, ma l’arredamento è un giusto mix fra eleganza e pulizia delle superfici. Abbonda la tecnologia, merito soprattutto del grande pannello sospeso sulla plancia che integra uno schermo da 12,3″ come quadro strumenti un un secondo display di pari dimensioni posto al centro per il sistema di infotainment. Presente anche uno schermo da 5″ come monitor per gestire la climatizzazione, a tre zone.

Per quanto riguarda invece le motorizzazioni, tutte basate su propulsori elettrici, come anticipato, la KIA EV5 prodotta in Corea arriva in una versione base dotata di una batteria da 58 kWh e di un motore anteriore da 160 kW (217 cavalli). Stesso motore per il modello long range che monta tuttavia una batteria da 81 kWh che, secondo il produttore, garantisce fino a 720 km di autonomia. C’è anche una versione long range a trazione integrale che, in aggiunta al motore anteriore da 160 kW ne integra un secondo posteriore da 70 kW per una potenza combinata di 225 kW (306 cavalli).

Al momento, KIA non ha annunciato né prezzi né informazioni su un’eventuale commercializzazione italiana, ma sappiamo che EV5, EV4 e EV3 saranno disponibili entro questo spettro di prezzi (di partenza): fra 35.000 e 50.000 dollari.

I concept KIA EV3 e EV4: un SUV compatto e una berlina

Oltre a KIA EV5, il costruttore sudcoreano ha annunciato oggi altri due modelli che arriveranno in futuro per allargare il ventaglio di modelli completamente elettrici. KIA EV3 è un SUV compatto, che riprende i tratti stilistici caratteristici dei modelli citati: gruppi ottici sottili, forme muscolose e squadrate e proporzioni che la fanno sembrare più grande di quello che è realmente, almeno a giudicare da queste prime immagini.

Molto più filante la silhouette di KIA EV4, una berlina che, dalle immagini renderizzate sembra puntare molto sull’aerodinamica. I gruppi ottici sia anteriori che posteriori sono coerenti con gli altri modelli dell’azienda, come lo sono anche alcune rientranze e linee della carrozzeria che, pur risultando affilata, conserva alcune forme solide che la rendono piuttosto originale. Dentro, alla stregua della EV3 è estremizzato il concetto di minimalismo, con il pannello multischermo sospeso posto sulla plancia che rappresenta uno dei pochi elementi presenti nell’intera sezione anteriore dell’abitacolo.

KIA non ha comunicato al momento nessuna informazione relativa alla futura commercializzazione di EV4 e EV3, auto che, essendo al momento dei concept, difficilmente arriveranno a stretto giro; probabilmente non prima del 2025.

