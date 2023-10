Nella giornata di oggi, BMW ha presentato la nuova generazione della X2, un SUV che si presenta ora con le proporzioni di un crossover coupé, disponibile anche in versione completamente elettrica (BMW iX2). Si tratta di un cambio generazionale importante per un’auto di successo che, in questa nuova versione, oltre a essere più sportiveggiante, diventa molto più tecnologica, integrando il BMW Curved Display, una specie di pannello sospeso che occupa gran parte della plancia basato su BMW OS 9, nuova versione del sistema di infotainment ricca di funzioni tech.

Caratteristiche, motori e design della nuova BMW X2 e iX2

Design e tecnologia

Rispetto alla generazione precedente, la nuova BMW X2 e iX2 cambia parecchio. Per quanto riguarda le dimensioni, cresce molto in lunghezza (4,55 metri, + 19 cm) e un po’ in larghezza (1,85 metri, + 3 cm) e in altezza (1,59 metri, + 6 cm).

La novità estetica più importante di questa nuova auto è la linea del tetto che scende sul retro in stile coupé, o in stile BMW X4, per intenderci. La sezione posteriore è dunque più raccolta e, di conseguenza, a sviluppo orizzontale, con i gruppi ottici sagomati che riprendono, in parte, la firma ottica di quelli anteriori, anch’essi a sviluppo orizzontale con al centro la caratteristica calandra a doppio rene.

Dentro, l’ambiente è molto tecnologico ma non estremamente minimale, grazie ad alcuni pulsanti e comandi fisici posti sia sul volante che su plancia e tunnel centrale. Come anticipato, al centro della plancia e dietro il volante della nuova BMW X2/iX2 c’è un pannello molto ampio a sviluppo orizzontale in cui sono montati uno schermo da 10,25″ come quadro strumenti e un altro più centrale da 10,7″ per il sistema di infotainment, con BMW OS 9 come sistema operativo, gestibile sia con le dita che tramite i pulsanti presenti nel tunnel centrale, in pieno stile BMW.

A parte la compatibilità con Android Auto e Apple CarPlay, l’auto supporta la tecnologia 5G tramite eSIM integrata, BMW Digital Key Plus, BMW ID, funzioni in realtà aumentata abbinate al sistema di navigazione cloud e varie altre cose, fra cui giochi, servizi di streaming, contenuti multimediali e altro disponibile dal BMW ConnectedDrive Store.

Motorizzazioni e prezzi

La nuova BMW X2 è disponibile sia in versione termica che elettrica. Per quanto riguarda la prima, sono disponibili motori mild hybrid a benzina con motori 1.5 3 cilindri da 170 cavalli, diesel da 150 cavalli e benzina da 300 cavalli, la M35i xDrive, non elettrificata alla stregua della versione a gasolio.

La BMW iX2 è disponibile per il momento in una sola variante con due motori termici e trazione integrale: sviluppa una potenza massima di 313 cavalli e 494 Nm di coppia. Lo scatto da 0 a 100 km/h è coperto in 5,6 secondi, mentre la velocità massima tocca i 180 km/h (limitata). Questione autonomia, BMW dichiara una percorrenza fra i 417 e 449 km nel ciclo WLTP, merito di una batteria da 64,8 kWh.

Quest’ultima versione completamente elettrica arriva sul mercato italiano a un prezzo di partenza di 60.000 euro, 63.950 euro con pacchetto sportivo M. La BMW X2 termica a benzina sDrive20i parte invece da 46.100 euro, da 44.800 euro la diesel e da 63.200 euro la più potente M35i xDrive.

Maggiori informazioni su questo nuovo SUV coupé di BMW sono reperibili direttamente sul sito web ufficiale del costruttore, dove è già possibile configurare le diverse versioni citate.

