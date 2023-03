Si chiama Kia EV9 ed è un nuovo SUV elettrico che il popolare produttore ha lanciato in Europa, pronto a divenire uno dei veicoli di riferimento del settore.

Kia non ha nascosto di avere grandi progetti per questa sua nuova auto elettrica e in sede di presentazione non ha fatto mancare frasi ad effetto, tanto da parlare di “inizio di una nuova era dell’elettrificazione”.

Le principali caratteristiche di Kia EV9

Sono diversi gli aspetti sui quali si sofferma il produttore e uno dei principali è rappresentato dalla piattaforma Electric Global Modular Platform (E-GMP), soluzione che è in grado di garantire un generoso abitacolo con ben tre file di sedili, in cui tutti gli occupanti possono rilassarsi e intrattenersi come se si trovassero in un salotto.

Un altro aspetto che Kia ha voluto mettere in risalto è quello della batteria di quarta generazione, che con 99,8 kWh di capacità dovrebbe essere in grado di garantire fino a circa 540 Km di autonomia.

Ed ancora, Kia EV9 può contare su alcuni dei più sofisticati sistemi di assistenza alla guida avanzati (ADAS) tra quelli al momento disponibili e grazie alla nuova tecnologia Highway Driving Pilot (HDP) chi acquisterà questo veicolo potrà contare sul terzo livello di guida autonoma. Il produttore ha dotato la sua auto di quindici sensori (inclusi due LiDAR), che consentono al sistema di rilevare gli oggetti con un campo visivo di 360° e di reagire alle condizioni stradali o alla presenza di altre persone nel giro di pochi millisecondi.

Kia EV9 sarà inoltre un’auto sempre aggiornata per quanto riguarda i servizi e le funzionalità: in qualsiasi momento e in totale autonomia, infatti, gli utenti potranno procedere agli update OTA desiderati attraverso il Kia Connect Store, il tutto senza la necessità di portare il veicolo in concessionaria.

Infine, Kia EV9 non trascura l’aspetto della sostenibilità e questo è il primo modello dell’azienda ad applicare i principi della Design Sustainability Strategy, che si propone di eliminare progressivamente l’uso della pelle e ricorrere sempre di più a materiali bio-based.

Kia non ha ancora fornito dettagli su prezzi e disponibilità ma la commercializzazione è prevista per la seconda metà del 2023.