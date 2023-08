Dopo l’ammiraglia EV9, è il turno della più normodimensionata Kia EV5, presentata oggi dalla casa automobilistica sudcoreana al Chengdu Motor Show in Cina. Si tratta di un SUV elettrico di dimensioni medio-piccole, che ricorda molto la citata EV9 per stile e proporzioni, pur più corta di oltre 30 cm.

Nonostante la presentazione ufficiale, il costruttore non ha ancora condiviso alcun dettaglio su motori, batteria e autonomia. Ci sono però tante immagini che fanno luce sul design sia interno che esterno, di un SUV che, in occasione del Kia EV Day di ottobre, sarà annunciato anche per altri mercati, probabilmente anche il nostro. Intanto, scopriamone qualche dettaglio.

Com’è il nuovo SUV elettrico Kia EV5: design e immagini

Le forme sono squadrate e muscolose, il frontale è particolarmente alto e abbracciato da una linea sottile di LED a mo’ di “Tiger Face digitale” con effetti tridimensionali a ricordare le costellazioni (sottolinea il costruttore), LED che tratteggiano i limiti di un muso che dona alla Kia EV5 una presenza su strada piuttosto importante. Anche la vista laterale si posiziona su questo stesso tratto, con i passaruota spaziosi e meno tondi del solito e una linea del tetto che scende solo in prossimità della coda, quasi verticale grazie anche allo spoiler, sezione dove la stessa firma luminosa frontale trova accordo con linee sottili che contornano i volumi della carrozzeria, spezzandosi solo al centro in prossimità del logo Kia.

Con un design simile, il produttore vuole dichiaratamente mostrare solidità e presenza su strada per un’auto lunga nemmeno troppo, 4,61 metri (secondo Motor1), pensata in ogni caso per viaggiare e per garantire un’ottima abitabilità di bordo per 5 persone.

Anche per quanto riguarda proprio gli interni, Kia EV5 si ispira alla sorellona EV9 puntando tutto sul fornire agli occupanti un ambiente accogliente e “da salotto”, sottolinea il produttore. Come di consueto, anche qui, la filosofia è quella del minimalismo, con pochi fronzoli e superfici pulite, dove, per fortuna, non mancano tuttavia alcuni tasti fisici, presenti sia sul volante che sulla plancia, alternati ad altri tasti a sfioramento.

L’illuminazione gioca un ruolo importante anche dentro la Kia EV5, che permette di regolare l’intensità di 10 livelli e di scegliere fra 64 tonalità di colore diverse, illuminazione che si accorda inoltre con le modalità di guida selezionate, fungendo anche da strumento di avviso in caso di superamento dei limiti di velocità.

Benché Kia non abbia ancora svelato tutti i dettagli del sistema di infotainment, i livelli di modernità che si percepiscono dalle immagini pubblicate sono elevati. Al centro della plancia c’è un display molto grande che si sviluppa in orizzontale verso sinistra, per arrivare fino a dietro al volante e fungere così anche da quadro strumenti, un pezzo unico che si pone come centro multimediale e di controllo del veicolo.

Per il resto, a parte la piattaforma elettrica E-GMP che dovrebbe essere la base di quest’auto, condivisa anche con Kia EV9, EV6 e Hyundai IONIQ 5, non sappiamo altro. L’appuntamento è per il Kia EV Day di ottobre, occasione in cui il produttore dovrebbe svelare pubblicamente tutto il resto, compresi i prezzi, la data di uscita, le informazioni sui motori, sull’autonomia e sull’eventuale commercializzazione europea. Vi terremo aggiornati.

