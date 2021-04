Partono gli ordini per Kia EV6, nuovo crossover elettrico: ecco prezzi e allestimenti

Kia EV6, primo BEV (Battery Electric Vehicle) della casa sudcoreana è pronto per essere ordinato in Italia. Questo crossover elettrico verrà proposto in tre configurazioni, con autonomia massima dichiarata da oltre 510 km e ricarica ultrarapida da 800 V. Anche il design si discosta decisamente dai canoni classici di Kia, con linee tese e slanciate, che esaltano i gruppi ottici completamente ridisegnati rispetto al passato e le fiancate sagomate che ricordano in qualche modo quelle di Toyota C-HR, mentre troviamo una parte posteriore filante, che sicuramente aiuta il coefficiente di penetrazione aerodinamica, fondamentale per automobili elettriche, le quali non possono permettersi di sprecare nulla della propria energia.

Come detto, Kia EV6 avrà una ricarica ultrarapida da 800 V che permette di passare dal 10 all’ 80% in soli 18 minuti. I tre allestimenti prevedono che il più costoso, denominato GT, grazie alla trazione integrale sarà in grado di scattare da 0 a 100 km/h in 3,5 secondi e arrivare a una velocità di punta di 260 km/h. La trazione integrale viene comunque proposta anche per il modello meno costoso, alla quale si contrappone la trazione posteriore. I cerchi in lega da 19 pollici, i vetri posteriori oscurati e i fari full-led sono di serie per tutta la gamma.

Anche il comparto di infotainment è di buon livello, con un doppio schermo da 12,3” compatibile sia con Android Auto sia con Apple CarPlay. Inoltre i servizi di Kia per la navigazione saranno in grado di aggiornarsi automaticamente, potendo così disporre di una cartografia sempre aggiornata e rilevante. Kia EV6 è anche dotata dei sistemi di assistenza alla guida più recenti e avanzati come FCA (sistema che permette di evitare alcune collisioni frontali, anche agli incroci), LFA (grazie a una telecamera anteriore l’auto rimane in carreggiata in maniera autonoma) e telecamera posteriore con linee guida dinamiche.

Ovviamente gli allestimenti GT Line e GT rispetto alla versione base differiscono per certi aspetti, sia per quanto riguarda gli interni e gli accessori e sia per quanto riguarda la meccanica. Parlando di interni, i sedili e il volante sono riscaldati, e sono rivestiti di tessuto nero misto pelle, e nell’abitacolo troviamo il Mood Lamps, un comparto audio Meridian Premium Sound e il sistema Head Up Display con realtà aumentata.

La versione GT Line come aiuto al conducente dispone del Blind Spot View Monitor, utile ad avere sempre informazioni riguardo altre auto posizionate nel punto cieco dello specchietto retrovisore. Altri aiuti alla guida sono il Surround View Monitor, il Parking Collision Avoidance Assist e il Remote Smart Parking Assist. La versione GT e quindi di punta della EV6 aggiunge anche un altro paio di innovazioni per l’assistenza al conducente, come la frenata di emergenza con funzione svolta e attraversamento e il sistema Highway Driving Assist.

Quest’ultimo è un qualcosa di molto interessante, in quanto mantiene la vettura al centro della carreggiata in autostrada e aiuta il guidatore accompagnando i cambi di corsia in sicurezza, grazie alla scannerizzazione dello spazio circostante l’auto. Questo permette a Kia EV6 GT di muovere lo sterzo in autonomia quando la svolta è possibile in risposta all’attivazione dell’indicatore di direzione da parte del guidatore.

Kia EV6 GT è dotata di regolazione elettrica e memorizzazione della seduta di più di un conducente e funzione Relaxion. La proposta GT è prevede anche la pompa di calore e il portellone posteriore ad apertura intelligente. Questa versione arriva fino a 585 CV ma ha un’autonomia stimata più bassa degli altri allestimenti, di circa 400 km. Dai cerchi in lega da 19 pollici passiamo a quelli da 21 con pneumatici Michelin e impianto frenante maggiorato rispetto agli altri due allestimenti. I prezzi di Kia EV6 partono in Italia da 49500 euro fino a 69500 euro per la versione GT.