La Festa delle offerte Prime entra nel vivo e vede in prima linea i grandi brand che non perdono occasione per attirare vecchi e nuovi utenti Amazon Prime con promozioni imperdibili e, soprattutto, che non si ripeteranno durante il corso dell’anno (più o meno). Tra le molte categorie di prodotti in offerta, in questo articolo vi vogliamo segnalare subito quelle relative alle schede video, un settore che solitamente non è molto interessato da queste iniziative, ma che in questa occasione ci offre sicuramente qualche spunto.

Tra i big di settore non potevano mancare brand come ASUS ed MSI che, con un catalogo vastissimo per il mercato italiano, propongono diverse e interessanti promozioni che vanno dalla fascia enthusiast alla fascia bassa del segmento consumer/gaming. Ma vediamole subito.

Schede Video al Prime Day, in offerta ci sono anche GeForce RTX 4090 ed RTX 4080

Partiamo subito da una delle schede video più ambite, la NVIDIA GeForce RTX 4090 (Recensione), in promozione nella variante ASUS TUF-RTX4090-O24G-GAMING (OC Edition) a 1.939,99 euro. Il taglio sul prezzo di listino non fa gridare al miracolo, ma negli scorsi mesi è oscillato anche sopra quota 2.000 euro, quindi possiamo dire abbastanza buono se consideriamo che siamo di fronte a una custom molto valida. La scheda ASUS vanta un generoso corpo dissipante con tripla ventola di raffreddamento e tecnologia a camera di vapore. A bordo troviamo tutte le ottimizzazioni proprietarie ASUS, per qualità e affidabilità dei componenti, senza dimenticare la potenza offerta dalla GPU NVIDIA AD102 con 16.384 Cuda e 24 GB di VRAM GDDR6X; ricordiamo inoltre che la frequenza di clock della GPU in questo caso arriva sino a 2.595 MHz in modalità OC.

Un’altra interessante opzione se cercate una scheda grafica top di gamma è la GeForce RTX 4080; in questo caso abbiamo ben due opzioni, entrambe buone: la ASUS ROG Strix GeForce RTX 4080 O16G Gaming OC e la MSI GeForce RTX 4080 16GB GAMING X TRIO. ASUS ROG Strix GeForce RTX 4080 O16G Gaming OC è sicuramente tra i modelli più spinti della GeForce RTX 4080; questa precisa versione offre il meglio per dissipazione e capacità di overclock, senza dimenticare il sistema di illuminazione RGB e una frequenza di clock della GPU spinta a 2.655 MHz.

Il taglio di prezzo della ROG Strix GeForce RTX 4080 Gaming OC è interessante, di listino siamo sui 1.999 euro mentre ora è scesa a 1.559.99 euro (vedi offerta). La GeForce RTX 4080 16GB GAMING X TRIO di MSI è sicuramente più interessante se mirate a ridurre al minimo il budget (per quanto possibile); siamo comunque di fronte a un ottimo prodotto, ottimizzato in tutti i suoi aspetti e con un prezzo allettante, 1.319,99 euro contro i 1.579 euro di listino.

Scendiamo di fascia e passiamo alla ASUS TUF Gaming NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti OC Edition, ottima per il gaming a 1080P con dettagli alti e un prezzo che ora la rende sicuramente più sensata. La variante custom di ASUS è prezzata normalmente a 620 euro mentre con l’offerta del Prime Day ora si porta a casa con 489 euro.

Passando alla controparte AMD invece, sempre da ASUS arriva un’offerta sulla Dual Radeon RX 7600 V2 OC Edition a 295,99 euro invece che 325,29 euro. Buonissima per giocare in Full-HD senza compromessi, ray-tracing permettendo, la scheda AMD è dotata di 8 GB di VRAM GDDR6 e supporta tutte le funzionalità dell’architettura GPU RDNA3. Per la fascia bassa rimaniamo ancora una volta in casa ASUS (l’unica con MSI a essere attiva in questo secondo Prime Day) con la Dual AMD Radeon RX 6600 V2 8 GB, in offerta da 387,20 euro a soli 229,99 euro. Un prodotto ottimo per chi non ha particolari pretese nel gaming, ma allo stesso tempo cerca una soluzione che all’occorrenza possa affrontare qualche titolo di ultima generazione anche a basse risoluzioni e con qualche compromesso sui dettagli.

Potrebbe interessarti anche Migliori schede video di Ottobre 2023: ecco le migliori che abbiamo selezionato e Schede video: ecco le novità in arrivo da AMD, Intel e NVIDIA per desktop e notebook

🔥 Non perderti le migliori offerte sulla tecnologia, segui il nostro canale Telegram: t.me/PrezziTech 🔥