Come potevano mancare le offerte di NVIDIA all’evento promozionale di Amazon in vigore oggi e domani, 10 e 11 ottobre 2023. La Festa delle Offerte Prime 2023, così si chiama di preciso, conta fra le numerose promozioni anche vari notebook con dentro le schede grafiche di NVIDIA, e diverse GPU per PC desktop. Visto che, come già appurato per vari prodotti nel corso delle scorse ore, le scorte spesso e volentieri non sono particolarmente abbondanti, passiamo subito a scoprire insieme le migliori offerte disponibili.

Notebook e GPU per PC desktop NVIDIA in offerta su Amazon

Per chi non lo sapesse, la Festa delle Offerte Prime 2023, è una sorta di Prime Day, cioè un evento promozionale ricco di offerte su prodotti e servizi riservato agli iscritti ad Amazon Prime, tuttavia disponibile anche per chi decidesse di iscriversi ora (basta cliccare su questo link per avere 30 giorni di prova gratuita).

Come anticipato, c’è tempo fino alle ore 23:59 di domani, 11 ottobre, per portarsi a casa ai prezzi seguenti i notebook (con GPU sia della serie RTX 30 che 40) e le schede grafiche di NVIDIA per PC desktop che vi riportiamo nell’elenco a seguire.

Notebook:

Lenovo IdeaPad Gaming 3 Display 16” WUXGA IPS 350 nits 165Hz, Intel Core i5-12450H, RAM 8 GB, 512 GB SSD, NVIDIA GeForce RTX 3050, Windows 11, Tastiera Retroilluminata, Onyx Grey a 730,94 euro invece di 1399 euro

Display 16” WUXGA IPS 350 nits 165Hz, Intel Core i5-12450H, RAM 8 GB, 512 GB SSD, NVIDIA GeForce RTX 3050, Windows 11, Tastiera Retroilluminata, Onyx Grey a 730,94 euro invece di 1399 euro Acer Predator Helios 300 PH315-54-725M Intel Core i7-11800H, RAM 16 GB DDR4, 512 GB PCIe SSD, Display 15,6” FHD IPS 144 Hz, NVIDIA GeForce RTX 3070, Windows 11 Home a 1199 euro invece di 1999 euro

Intel Core i7-11800H, RAM 16 GB DDR4, 512 GB PCIe SSD, Display 15,6” FHD IPS 144 Hz, NVIDIA GeForce RTX 3070, Windows 11 Home a 1199 euro invece di 1999 euro ASUS Zenbook Pro 15 OLED UM535QE-KY401W , display da 15,6” Touch OLED FHD, AMD Ryzen 7 5800H, RAM 16 GB, 512 GB SSD PCIE, NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti 4GB, Windows 11 Home al prezzo di 1249 euro

, display da 15,6” Touch OLED FHD, AMD Ryzen 7 5800H, RAM 16 GB, 512 GB SSD PCIE, NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti 4GB, Windows 11 Home al prezzo di 1249 euro ASUS TUF F15 FX507ZV4 , display da 15,6” Anti-Glare, 144 Hz, Intel Core i7-12700H, RAM 16 GB, 1 TB SSD PCIE, NVIDIA GeForce RTX 4060 8 GB, Windows 11 Home al prezzo di 1499 euro

, display da 15,6” Anti-Glare, 144 Hz, Intel Core i7-12700H, RAM 16 GB, 1 TB SSD PCIE, NVIDIA GeForce RTX 4060 8 GB, Windows 11 Home al prezzo di 1499 euro MSI Katana 17 B12VGK-251IT, display da 17,3” FHD 144 Hz, Intel i7-12650H, Nvidia RTX 4070 8GB GDDR6, 16 GB DDR5 4800 MHz, 1 TB SSD PCIe 4, WiFi 6, Windows 11 Home a 1799 euro invece di 2299 euro

Schede grafiche per PC desktop:

