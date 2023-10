In un periodo che vede l’imminente debutto dei nuovi processori Intel Core 14a gen, la Festa delle offerte Prime rappresenta una ghiotta occasione per tutti quegli utenti Amazon Prime che sono in procinto di acquistare una scheda madre, per fare un upgrade o semplicemente per assemblare una nuova build da zero, scegliendo personalmente tutti i vari componenti. Come visto per le schede video, anche per la categoria delle schede madri abbiamo da segnalarvi ottime offerte: si spazia come sempre dai prodotti top di gamma (a volte estremi) sino alle opzioni più economiche, il tutto però sempre con l’intento di mirare alle promozioni più sensate.

Festa delle offerte Prime: le schede madri più scontate

Come visto nell’articolo dedicato alle offerte Prime Day per le schede video, anche in questo caso i brand più attivi sono ASUS ed MSI, in particolare ASUS è quella che più di tutti cerca di accaparrarsi i vari segmenti di mercato, partendo dall’utente che vuole spendere poco, arrivando a chi invece cerca il momento giusto per portarsi a casa una scheda top di gamma a un prezzo vantaggioso.

Per comodità partiamo sempre dai modelli di fascia alta, non “ultra” enthusiast per essere chiari, ma comunque che consideriamo al top per il rapporto qualità/prezzo e caratteristiche offerte. Iniziamo con una scheda madre per processori AMD Ryzen 7000 con socket AM5, anche qui con una delle schede più ambite la ASUS ROG CROSSHAIR X670E HERO; solidissima in tutte le sue componenti, la CROSSHAIR X670E HERO è l’ideale per chi vuole spingere su frequenza CPU e RAM, avendo allo stesso tempo un’ottima capacità di espansione/connettività. Il prezzo di listino è 749 euro mentre con l’offerta di oggi ASUS ROG CROSSHAIR X670E HERO si porta a casa con 585,99 euro, un buon affare.

Passiamo a Intel con due schede madri di ultima generazione per CPU Core 13a gen/12a gen, chipset Z790 e socket LGA 1700. La prima è la ASUS ROG STRIX Z790-E GAMING, prodotto che teniamo anche sulla nostra bench test e che per questo ci sentiamo di consigliare per qualità, prestazioni e connettività. Grazie alla Festa delle offerte Prime si può acquistare a 482,99 euro invece che 689 euro. Rimanendo sulla piattaforma Intel Z790, anche in ottica Intel Core 14a gen, vi segnaliamo l’ottima MSI Z790 GAMING PRO WIFI, un ottimo compromesso per chi si appresta ad assemblare un build Intel abbattendo il più possibile i costi. La scheda MSI ha tutto quello che serve, WiFi 6E incluso, ed è in offerta a 219 euro invece che 284,99 euro.

Chi è orientato sulla fascia media, sempre in ottica Intel LGA 1700, può puntare invece su una ASUS PRIME B760M-A WIFI scesa da 234 euro a 159,99 euro (vedi offerta), oppure, se guardate alla controparte AMD, una MSI MAG B550 TOMAHAWK su socket AM4 e quindi compatibile con memorie DDR4 (più economiche). La proposta MSI è in offerta a soli 139,99 euro contro i 190 euro di listino.

Chiudiamo con un paio di consigli per l’utenza di fascia bassa che, per costi o esigenze personali, non ha particolari pretese e vuole un PC che possa svolgere solo le attività quotidiane, magari in famiglia. Rimaniamo ancora con ASUS, in particolare per la ASUS PRIME B660M-K D4 (Intel Core 12a/13a gen) in offerta a 112,99 euro da 145,99 euro e la ASUS Prime B365M-K, sempre per processori Intel (ma socket LGA 1151) scesa da 92 euro a 78,99 euro (vedi offerta).

