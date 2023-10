La Festa delle Offerte Prime è entrata nel vivo e le offerte sulla piattaforma Amazon sono tantissime, in tutti i settori e le fasce di prezzo, comprese ovviamente anche tutte le categorie legate al mondo della componentistica per PC desktop. Grazie alle svariate promozioni in corso in queste ore possiamo buttare giù una bella build gaming di fascia media, diciamo buona per giocare a 1080P, senza dimenticare che volendo salire col target è sempre possibile puntare a CPU e GPU di fascia superiore, supportate ovviamente da componentistica adeguata.

La nostra scelta si basa sul migliore e forse unico processore in sostanziale offerta durante questa Festa delle Offerte Prime, parliamo dell’Intel Core i5-12400, soluzione non troppo datata e veramente ottima per costruirci intorno un bel PC desktop tutto scelto da noi.

La nostra build gaming con i componenti in promozione alla Festa delle Offerte Prime

Partiamo quindi subito col processore, l’Intel Core i5-12400, un chip appartenente alla famiglia Core 12a gen dotato di 6 core e 12 thread e una frequenza Boost che tocca quota 4,4 GHz. Sfruttando l’offerta di oggi, il chip Intel costa 177,83 euro invece che 223,58 euro (vedi offerta), risparmiando quindi quasi 50 euro che possiamo investire in RAM o scheda madre. Per comodità andiamo sulla memoria RAM dove troviamo un’offerta che possiamo definire su misura, parliamo delle Corsair Vengeance RGB PRO 16 GB DDR4 3.200 MT/s in offerta a 46,99 euro invece di 222 euro, ossia in sconto del 79% ( a dir poco un buon affare).

Per la scheda madre dobbiamo trovare un buon compromesso che supporti i processori Intel Alder Lake su socket LGA 1700 con memorie DDR4; la nostra scelta cade sulla ASUS PRIME B760M-K D4, basata su chipset Intel B760 ed equipaggiata con due slot per SSD M.2 oltre a una porta LAN 2.5G. La scheda ASUS si può acquistare a 120,99 euro invece che 123,33 euro, un taglio molto contenuto ma sempre una cifra allettante se dobbiamo risparmiare.

Passiamo alla scheda grafica con la MSI Radeon RX 6650 XT GAMING X 8G, ottima per giocare a 1080P e, con qualche rinuncia sui dettagli anche a 1440P sui giochi meno pesanti. La scheda MSI, dotata di 8 GB di VRAM e dissipatore a doppia ventola, si può acquistare ora a 258,99 euro invece che 609,99 euro come da prezzo di listino. Chiudiamo con SSD, alimentatore e case, componenti altrettanto importanti per costruire un PC di qualità che possa durare anche nel tempo. Se puntiamo a un SSD PCI-E di nuova generazione c’è il Samsung 980 PRO M.2 da 2 TB e una velocità sino a 7.000 MB/s in offerta a 124,99 euro invece che 209,99 euro; se guardate invece a qualcosa di più economico, magari su interfaccia SATA 6 Gbps, troviamo sempre un Samsung, nel dettaglio il modello 870 QVO 2 TB SATA da 2.5″ in offerta a 88,07 euro invece che 179,99 euro.

Riguardo il case ci siamo orientati sul bianco, più precisamente sull’ASUS A21, case micro-ATX che supporta radiatori da 360 millimetri e schede grafiche sino a 33 centimetri; il prezzo del case ASUS è di 82,90 euro ma grazie alla Festa delle Offerte scende a 75,99 euro (vedi offerta). Chiudiamo questa parte, prima di vedere qualche consiglio per monitor e periferiche, scegliendo l’alimentatore che, seppur con una scheda poco esigente come la Radeon RX 6650 XT, abbiamo scelto in ottica di un possibile upgrade futuro. Per l’occasione abbiamo pensato a un Corsair RM850x SHIFT, PSU completamente modulare che grazie alla promozione Amazon si può acquistare a 139,99 euro invece che 191,90 euro.

Per tastiera e mouse, da gaming specifichiamo, ci affidiamo a Logitech G con l’ottima promozione sulla tastiera Logitech G413 TKL SE in offerta a 53,49 euro invece che 84,99 euro (vedi offerta) e al mouse SteelSeries Rival 5, con 9 pulsanti e un sensore da 18.000 DPI; il mouse SteelSeries costa di listino 69,99 euro ma attualmente si trova in offerta 39,99 euro (vedi link). Chiudiamo con gli ultimi due consigli, il monitor e una bella cuffia da gaming per immergervi completamente nel vostro gioco preferito.

Per il monitor non ci vogliamo fermare al FHD, soprattutto in ottica futura, per questo scegliamo l’ottimo ASUS TUF Gaming VG27WQ, display curvo da 27″ con risoluzione WQHD e un refesh a 165 Hz. Ideale se pensate di abbinare una GPU più potente (magari una GeForce RTX 4060 Ti o una GeForce RTX 3070 Ti), il monitor ASUS si può acquistare a 259 euro invece di 449 euro. Anche le cuffie, sempre molto soggettive aggiungiamo, sono scelte con un occhio di riguardo al prezzo; le opzioni che vi diamo sono due, SteelSeries Arctis Nova 1 in offerta a 45,99 euro invece che 69,99 euro, oppure, se guardate a una soluzione di fascia più alta, ASUS ROG Delta S Wireless in offerta a 132,99 euro invece che 209,99 euro.

