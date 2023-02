Come annunciato alcune settimane fa da AMD, a partire dalla giornata di oggi, 28 febbraio, prende il via la fase di commercializzazione dei nuovi processori Ryzen 7000X3D. Da questa settimana, infatti, sono acquistabili, anche in Italia, i nuovi Ryzen 9 7950X3D e 7900X3D. La nuova gamma di CPU di casa AMD può contare sull’esclusiva combinazione tra architettura Zen 4 e tecnologia AMD 3D V-Cache che garantire performance in gaming al top a fronte di un’elevata efficienza. Ecco tutti i dettagli e i prezzi dei nuovi Ryzen 7000 X3D disponibili da oggi.

Disponibili i nuovi AMD 7950X3D e 7900X3D

A partire dalla giornata di oggi è possibile acquistare i nuovi AMD 7950X3D e 7900XD. Si tratta dei primi due processori della nuova gamma Ryzen 7000X3D che unisce la nuova architettura Zen 4 alla tecnologia 3D V-Cache per offrire il massimo delle prestazioni in gaming con un’elevata efficienza di funzionamento. Si tratta di CPU desktop che arrivano sul mercato DIY con la possibilità per gli utenti di aggiornare le proprie configurazioni con un super processore in grado di gestire, senza problemi, qualsiasi titolo.

I modelli disponibili sono:

Ryzen 9 7900X3D con 12 Core e 24Thread, clock base di 4,4 GHz, boost fino a 5,6 GHz, 140 MB di Cache e TDP di 120 W

con 12 Core e 24Thread, clock base di 4,4 GHz, boost fino a 5,6 GHz, 140 MB di Cache e TDP di 120 W Ryzen 9 7950X3D con 16 Core e 32 Thread, clock base di 4,2 GHz, boost fino a 5,7 GHz, 144 MB di Cache e TDP di 120 W

La divisione italiana non ha ufficializzato i prezzi dei nuovi Ryzen 7000 X3D in Italia. Nel frattempo, però, i due nuovi processori sono già disponibili su Amazon Italia:

Nel corso del prossimo mese di aprile arriverà anche il Ryzen 7 7800X3D, terzo componente della nuova famigli, dotato di 8 Core e 16 Thread con una frequenza base di 4,2 GHz e un boost fino a 5 GHz. La Cache, in questo caso, scende a 104 MB mentre il TDP che resta a 120 W. Ulteriori aggiornamenti in merito al nuovo processore arriveranno nelle prossime settimane.

