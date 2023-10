Intel annuncia un importante aggiornamento per la sua gamma di GPU con il debutto della nuova scheda video Intel Arc A580 dedicata ai PC desktop. Il nuovo modello è disponibile da oggi e sarà commercializzato tramite alcuni partner di Intel come ASRock, GUNNIR e Sparkle. Si tratta di una scheda di fascia bassa ma che punta a offrire prestazioni di buon livello a un prezzo molto accessibile. Vediamo tutte le caratteristiche della nuova Intel Arc A580.

Intel Arc A580 è la nuova scheda video di casa Intel

La nuova Intel Arc A580 punta a garantire ottime prestazioni nel gaming a 1080p. Il focus sono gli eSports ma Intel promette “prestazioni di gioco avanzate con impostazioni di qualità video elevata” con i giochi recenti più diffusi. La scheda supporta funzionalità come Intel XeSS e il ray tracing per garantire un’esperienza d’uso di qualità superiore rispetto alle concorrenti della fascia bassa del mercato.

Realizzata con processo produttivo TSMC N6, la nuova scheda di Intel è dotata di 24 Xe core e di un clock di 1.700 MHz. Tra le specifiche troviamo anche 8 GB di memoria GDDR6, con interfaccia grafica a 256 bit e bandwidth di 512 GB/s, più del doppio delle principali concorrenti (Nvidia GeForce RTX 3050 e AMD Radeon RX 6600). La velocità della memoria è di 16 Gbps. Il TBP è di 185 W.

La nuova scheda di Intel è dotata anche di supporto multimediale completo, incluso il doppio motore di decodifica e codifica AV1 con accelerazione hardware e consente, quindi, ai chi effettua lavori di grafica di poter lavorare con il codec di loro scelta. Secondo Intel, inoltre, i motori Xe Matrix Extensions della scheda forniscono ottime prestazioni in carichi di lavoro di intelligenza artificiale, anche per quanto riguarda i sistemi IA generativi.

Nel gaming, grazie a XeSS, è possibile registrare un sostanziale incremento del frame rate (+63% in media) e prestazioni più che soddisfacenti, anche considerando il posizionamento di mercato, con tanti giochi recenti e “impegnativi” dal punto di vista grafico. I benchmark forniti da Intel sono disponibili qui di seguito.

La nuova Intel Arc A580 è disponibile da oggi. La nuova scheda grafica di Intel arriva sul mercato con un prezzo di partenza di 179 dollari. Al momento, la scheda non è ancora disponibile in Italia. Dando uno sguardo ai rivenditori autorizzati in Europa, però, è possibile ottenere le prime informazioni sul prezzo della nuova scheda grafica di casa Intel sul mercato europeo. In Finlandia, infatti, la scheda nella versione ASRock viene commercializzata con un prezzo di 229,90 euro. Maggiori dettagli in merito alla commercializzazione italiana dovrebbero emergere a breve.

