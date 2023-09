L’ANFR (Agence Nationale des Fréquences) “rovina” la festa ad Apple, che ieri ha presentato iPhone 15 e iPhone 15 Plus, ma anche iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max e non solo. Le autorità francesi hanno ordinato all’azienda di Cupertino di interrompere la vendita di iPhone 12 perché sono state registrate radiazioni superiori alle norme di legge: più in particolare, ad essere oltre i limiti sono i valori SAR fatti registrare quando lo smartphone è in mano o nella tasca dei pantaloni.

In Francia Apple non può vendere iPhone 12: valori SAR oltre i limiti di legge

I valori SAR (Specific Absorption Rate, qui per tutti i dettagli) esprimono la misura della percentuale di energia elettromagnetica assorbita teoricamente dal nostro corpo quando viene esposto a un campo elettromagnetico a radiofrequenza. I limiti previsti dalla legge a livello europeo sono di 4,0 W/kg per i momenti in cui lo smartphone viene tenuto in mano o in tasca, e di 2,0 W/kg quando quest’ultimo è a 5 mm dal corpo.

Di recente l’ANFR ha monitorato i valori SAR di 141 telefoni, tra cui proprio iPhone 12, e quello che è emerso non è positivo. Secondo i test svolti dall’agenzia francese, iPhone 12 ha fatto registrare un assorbimento di energia elettromagnetica da parte del corpo di 5,74 W/kg, ben oltre il limite di 4 W/kg già citato. L’ANFR ha dunque ordinato ad Apple di sospendere la vendita di iPhone 12 a partire dal 12 settembre 2023. E per quanto riguarda gli smartphone già venduti? Apple deve adottare misure correttive per rendere conformi i dispositivi interessati nel più breve tempo possibile, altrimenti sarà costretta a ritirarli dal commercio e richiamarli.

Pur confermando di proseguire con la collaborazione con l’ente per venirne a capo, Apple ha contestato i risultati ottenuti e ha dichiarato di aver già presentato diverse analisi indipendenti che vanno a dimostrare la conformità degli smartphone. Come andrà a finire lo scopriremo solo nei prossimi giorni: Apple riuscirà a placare l’ANFR con i dati rilasciati, oppure sarà costretta a intervenire con un eventuale aggiornamento software che vada ad abbassare i valori e li faccia tornare sotto ai limiti?

Al momento, tramite il sito ufficiale Apple non è possibile acquistare iPhone 12, ma questo dovrebbe avere a che fare con la normale strategia di mercato: con il debutto della serie iPhone 15 sono infatti rimasti solo iPhone 14, iPhone 13 e iPhone SE 2022 con prezzi ribassati.

[AGGIORNAMENTO] Apple ha dichiarato che rilascerà in Francia un aggiornamento software per iPhone 12 per cercare di porre fine alla questione ed evitare una disputa con le autorità di regolamentazione. In un comunicato, la mela ha infatti dichiarato:

“Rilasceremo un aggiornamento software per gli utenti francesi per adattarlo al protocollo utilizzato dalle autorità di regolamentazione francesi. Ci auguriamo che iPhone 12 continui ad essere disponibile in Francia“.

Ha inoltre aggiunto che tutto questo sia “legato a uno specifico protocollo di test utilizzato dalle autorità di regolamentazione francesi e non costituisce un problema di sicurezza“. Da parte sua, l’ANFR si sta preparando a testare il nuovo aggiornamento, che dovrebbe arrivare il prima possibile.

[AGGIORNAMENTO 29 settembre 2023] Come confermato da Reuters, il divieto alla vendita di iPhone 12 sul mercato francese è stato revocato in seguito all’approvazione da parte dell’autorità del nuovo aggiornamento software presentato da Apple e lanciato in questi giorni nel Paese. A quanto pare quest’ultimo è andato ad aggiornare il modem, facendo tornare i valori SAR all’interno dei limiti di legge. Non sappiamo se questo avrà delle ripercussioni sulla qualità della ricezione dello smartphone.

