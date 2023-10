Samsung si conferma tra i leader nel panorama delle memorie flash e dello storage SSD e annuncia il fiammante T9, un SSD portatile (o esterno se preferite) che mira ad accaparrarsi i favori degli utenti più esigenti in fatto di prestazioni e affidabilità, siano questi professionisti o utenti consumer con focus sul gaming o produttività. Il Samsung T9 è anche il primo SSD portatile dell’azienda dotato di interfaccia USB 3.2 Gen 2×2 a 20 Gbps, una caratteristica che permette di incrementare la produttività grazie a un trasferimento dati sequenziale che arriva a ben 2.000 MB/s.

Si tratta di un’aggiunta importante al catalogo delle unità di storage esterne Samsung, nettamente superiore per intenderci al già valido Samsung T7 Shield che però ricordiamo si fermava all’interfaccia USB 3.2 gen 2 (10 Gbps). Le parole Hangu Sohn, Vice Presidente del Memory Brand Product Biz Team di Samsung Electronics, non fanno che confermare questo aspetto:

Con i progressi delle foto ad alta risoluzione e la crescente popolarità dei video 4K, i professionisti che creano contenuti si trovano ora a dover trasferire frequentemente grandi quantità di dati ha dichiarato. Il T9 offre ai professionisti una soluzione per migliorare la gestione dei dati e Samsung continuerà a fornire soluzioni di memoria ottimizzate che consentano ai professionisti di concentrarsi pienamente sul raggiungimento del proprio potenziale creativo.

Il Samsung T9 SSD è due volte più veloce dei modelli precedenti, trasferisce un video di 4 GB in 2 secondi

Iniziamo dicendo che Samsung T9 vanta un design elegante e compatto, caratteristica quest’ultima indispensabile per un vero SSD esterno. L’azienda ha portato avanti il design seguendo il concetto di “lusso unito alla robustezza”, riprendendo se vogliamo anche lo stile rugged del T7 Shield; le linee sono morbide e i motivi in carbonio conferiscono alla gomma un effetto premium, a nostro avviso davvero piacevole. Rimanendo sulle caratteristiche prettamente fisiche e dell’affidabilità, Samsung T9 resiste a cadute fino a tre metri di altezza ed è dotato di una garanzia estesa a cinque anni.

Veniamo però al punto forte, ossia l’interfaccia USB 3.2 Gen 2×2 a 20 Gbps che consente a questo SSD di raggiungere una velocità di trasferimento dati in lettura-scrittura di 2.000 MB/s, raddoppiando in pratica le prestazioni di Samsung T7 Shield e permettendo sostanzialmente di trasferire un video da 4 GB in circa 2 secondi. Riguardo la capacità invece, Samsung offre questo SSD in tre tagli, 1, 2 e 4 TB, senza dimenticare l’implementazione della tecnologia Dynamic Thermal Guard che riduce i cali di prestazioni causati dal surriscaldamento, garantendo quindi affidabilità nel tempo.

Non si può parlare di SSD Samsung senza citare il software di gestione Magician, una soluzione che offre agli utenti un’esperienza ottimizzata grazie a funzioni quali benchmark delle prestazioni, funzioni di sicurezza, aggiornamenti del firmware e controllo dello stato di salute in tempo reale; l’ultima versione del tool Samsung garantisce funzionalità come data migration, l’utility PSSD, card authentication tool, senza dimenticare la compatibilità Windows, Mac e Android. Chiudendo in ottica flessibilità, l’interfaccia USB-C è abbinata a cavi supplementari USB Type C-to-C e USB Type C-to-A, in questo modo potremo usare il drive anche su dispositivi meno recenti che, allo stesso tempo, se non supportano lo standard USB 3.2 Gen 2×2 20 Gbps andranno ad impattare sulle prestazioni.

Specifiche tecniche Samsung T9 SSD

Interfaccia USB 3.2 Gen 2×2 (20Gbps)

Capacità 1, 2 e 4 TB

Dimensioni 88 x 60 x 14 millimetri

Peso 122 grammi

Lettura sequenziale sino a 2,000 MB/sec

Scrittura sequenziale sino a 2,000 MB/sec (1.950 MB/sec modello 1 TB)

Resistenza alle cadute sino a 3 metri

Crittografia AES 256-bit

Samsung Magician Software

Compatibilità Windows, macOS e Android

Interfaccia USB-C

Cavi adattatori USB Type C-to-C e USB Type C-to-A

Garanzia 5 anni

Disponibilità e prezzi

Samsung T9 SSD è disponibile sul sito del produttore nelle tre varianti da 1, 2 e 4 TB, rispettivamente al prezzo di 169,99 euro, 279,99 euro e 519,99 euro. L’SSD esterno super veloce del produttore sudcoreano dovrebbe arrivare presto anche su Amazon Italia dove attualmente troviamo il Samsung T7 Shield in sconto a 269,95 euro (vedi offerta).

