Samsung Electronics ha annunciato il suo nuovo SSD consumer top di gamma 990 PRO 4 TB, modello che va ad aggiungersi alle varianti 990 PRO già presenti a listino con capacità da 1 e 2 terabyte, migliorati a detta del produttore non solo per quanto riguarda la capacità, ma anche per le prestazioni in lettura/scrittura. L’ultimo arrivato in casa Samsung è un SSD rivolto agli appassionati che mantiene l’interfaccia PCI-E 4.0, ma grazie all’implementazione delle memorie V-NAND Samsung di 8a generazione abbinate al controller proprietario riesce a garantire una marcia in più, aiutato tra l’altro dalla presenza di un dispositivo di dissipazione dedicato (vedi heatsink).

Samsung 990 PRO vola grazie alle V-NAND di 8a generazione

Come anticipato, il Samsung 990 PRO 4 TB è un SSD pensato per quella fascia di utenza che cerca prestazioni, capacità ed efficienza, tra questi potremmo includere quindi i creatori di contenuti e i gamer. Siamo di fronte a un drive con form-factor M.2 su interfaccia PCI-E 4.0 “single-side”, capace di raggiungere velocità di trasferimento sequenziale pari a 7.450 MB/s in lettura e 6.900 MB/s in scrittura; l’implementazione delle nuove V-Nand Samsung di 8a generazione (ad alta densità aggiungiamo) fanno lievitare anche le prestazioni casuali, dichiarate dal produttore in 1.600.000 IOPS in lettura e 1.500.000 IOPS in scrittura (a dir poco notevole!).

Samsung dichiara anche un netto miglioramento dell’efficienza (50%), soprattutto rispetto alla serie 980 PRO, mentre il design che vede i chip su un singolo lato del PCB aiuterà dal lato termico; in questo caso Samsung offre anche una seconda variante con dissipatore di fabbrica, utile per abbattere ulteriormente le temperature e aiutare a mantenere costanti le prestazioni anche sotto carichi pesanti.

Il modello 990 PRO 4 TB con dissipatore integra anche LED RGB che potranno essere gestiti attraverso il noto Magician Software, giunto ormai alla versione 8.0 (in dirittura d’arrivo) e utile per monitorare e gestire tutti i parametri e le funzionalità del drive.

Caratteristiche principali Samsung 990 PRO 4 TB

Form-Factor M.2 2280 (design single-side)

Interfaccia PCI-E 4.0 x4 (protocollo NVMe 2.0)

Memorie V-NAND 8a gen (3-bit TLC)

Capacità 4TB (1 TB e 2 TB già disponibili)

Cache DRAM 1GB LPDDR4 (1TB), 2GB LPDDR4 (2TB), 4GB LPDDR4 (4TB)

Velocità in lettura sequenziale 7.450 MB/s

Velocità in scrittura 6.900 MB/s

Velocità in lettura casuale (QD32) 1.600.000 IOPS

Velocità in scrittura casuale (QD32) 1.500.000 IOPS

Byte totali scrittura 600TB (1TB), 1200TB (2TB), 2400TB (4TB)

Crittografia AES 256-bit Full Disk Encryption, TCG/Opal V2.0, Encrypted Drive (IEEE1667)

Samsung Magician Software

Garanzia 5 anni

Disponibilità e prezzo

Samsung al momento non ha reso noto il prezzo del nuovo SSD 990 PRO 4 TB che, come anticipato sopra, arriverà in due varianti, con e senza dissipatore RGB di fabbrica. La disponibilità sul mercato è attesa comunque per ottobre, quindi tra qualche settimana si potrà tranquillamente acquistare su Amazon Italia, oltre che presso tutti i rivenditori Samsung.

