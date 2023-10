SteelSeries, brand che conosciamo bene per le SteelSeries Alias e Alias Pro, prodotti collocati nella fascia alta del mercato consumer, pensati e ottimizzati per il gaming e lo streaming, aiutati nel loro compito dal solido software proprietario Sonar. SteelSeries entra in un ramo del mercato gaming, quello dei microfoni, molto affollato da proposte di brand come Shure, Elgato, Logitech, HyperX e tanti altri, non sarà facile quindi farsi strada per la serie Alias se non propone qualità e un ottimo rapporto prestazioni/prezzo. , brand che conosciamo bene per le cuffie , le periferiche e gli accessori per il gaming , amplia il proprio catalogo di prodotti ed entra anche nel segmento dei microfoni con la nuova serie Alias. Due i modelli presentati,, prodotti collocati nella fascia alta del mercato consumer, pensati e ottimizzati per il gaming e lo streaming, aiutati nel loro compito dal solido. SteelSeries entra in un ramo del mercato gaming, quello dei microfoni, molto affollato da proposte di brand come Shure, Elgato, Logitech, HyperX e tanti altri, non sarà facile quindi farsi strada per la serie Alias se non propone qualità e un ottimo rapporto prestazioni/prezzo.

SteelSeries Alias e Alias Pro puntano sulla qualità e sul software proprietario Sonar

Come detto, SteelSeries Alias e SteelSeries Alias Pro rappresentano la prima esperienza dell’azienda nel campo dei microfoni dedicati ai gamer e agli streamer, un segmento di utenza in continua crescita e per questo molto caro alle aziende che operano nel settore. Il gamer, o lo streamer di un certo livello, deve avere un buon PC (se non due setup), attrezzature e periferiche di qualità e tutta una serie di accessori (comprese scrivanie, sedie ecc) che lo rendono molto appetibile per un brand come SteelSeries.

I Microfoni Alias sono caratterizzati da un design a forma di pillola e possono essere attaccati al robusto supporto o se lo preferite a un braccio. Entrambi utilizzano una capsula a condensatore custom da un pollice, nettamente più grande di quella che normalmente troviamo sulla maggior parte dei microfoni da gaming. Il modello più economico, SteelSeries Alias, si interfaccia via USB e sulla parte anteriore integra il controllo del guadagno; è dotato poi di un pulsante disattivare l’audio e una serie di LED che servono per monitorare il livello. Lato estetico, sempre soggettivo, SteelSeries Alias non ci dispiace e, per gli amanti del genere, integra anche l’illuminazione RGB personalizzabile.

Per gli utenti più esigenti che mirano a una soluzione più avanzata, SteelSeries offre invece Alias Pro. Si tratta di un netto passo avanti rispetto al fratello minore, infatti i controlli integrati vengono rimossi a favore dell’XLR Stream Mixer, una vera stazione di controllo per il nostro microfono. Questo piccolo mixer da scrivania, amplia le capacità del microfono e aggiunge un preamplificatore, alimentazione phantom +48 V e due porte USB-C, rendendolo senza dubbio più completo. La presenza delle due porte USB-C sarà sicuramente ben vista dagli streamer in quanto offre la possibilità di collegare due PC, uno per il gaming e un secondo per lo streaming.

XLR Stream Mixer integra ovviamente il controllo del guadagno e ben due pulsanti di disattivazione dell’audio; il primo per disabilitare il microfono, il secondo invece per agire sui canali presenti sul software SteelSeries Sonar. Non mancano gli indicatori LED (personalizzabili) per microfono e canali audio, senza dimenticare il quadrante personalizzabile che può essere dedicato ad esempio al monitoring del volume delle cuffie. Tra le caratteristiche da segnalare di questo mixer c’è anche l’alimentazione che, pur supportando USB-C, necessita comunque di essere alimentato esternamente.

I due microfoni Alias vanno di pari passo all’utility proprietaria Sonar, un software completo (compatibile con Windows 11) che mette a disposizione ulteriori canali audio e, cosa più appetibile, una funzione di cancellazione del rumore basata sull’intelligenza artificiale per il microfono, simile se vogliamo a NVIDIA Broadcast.

Caratteristiche tecniche SteelSeries Alias

Capsula a condensatore

Dimensioni 25 mm

Interfaccia USB-C

Risoluzione 24 bit/48 KHz

Risposta in frequenza 50 Hz – 20 KHz

Max SPL 120 dB

Illuminazione RGB

Indicatori LED a 5 stadi e Icona mute

Porta 3,5 mm

Controllo gain per microfono e cuffie, pulsante mute

Supporto staccabile anti-vibrazione

Supporto per braccio

Detachable Desk Stand

Dimensioni 110 x 130 x 230 mm

Peso 750 grammi con stand, 205 grammi senza stand

Caratteristiche tecniche SteelSeries Alias Pro

Capsula a condensatore

Dimensioni 25 mm

Interfaccia USB-C

Risoluzione 24 bit/48 KHz

Risposta in frequenza 50 Hz – 20 KHz

Max SPL 120 dB

+48V DC Phantom Power

Illuminazione RGB

Indicatori LED a 5 stadi e Icona mute

Porta 3,5 mm

2x USB-C

Controllo gain per microfono e cuffie, pulsante mute

Supporto staccabile anti-vibrazione

Supporto per braccio

Dimensioni 110 x 130 x 230 mm

Peso 720 grammi con stand, 169,5 grammi senza stand

Dimensioni XLR Stream Mixer 110x93x60 mm

Disponibilità e prezzi

I nuovi microfoni SteelSeries Alias e Alias Pro sono già disponibili in Italia attraverso i partner e i maggiori rivenditori come Amazon; il prezzo è di 199,99 euro per SteelSeries Alias (vedi offerta) e 349,99 euro per SteelSeries Alias Pro con XLR Stream Mixer (vedi offerta). Al momento pare che SteelSeries non abbia intenzione di vendere separatamente il mixer XLR Stream, una soluzione che di primo acchito ci sembra valida e molto appetibile per i gamer o gli streamer che magari sono già dotati di un buon microfono.

