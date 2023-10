Il mese di settembre è stato quello degli iPhone 15, ma adesso ottobre 2023 è iniziato ed è giunto il momento del consueto aggiornamento mensile del catalogo di Apple Arcade: a partire da questo mese, gli utenti muniti di abbonamento potranno godersi tante novità, a partire da NBA 2K24 Arcade Edition, con la leggenda della NBA Allen Iverson in copertina. Gli altri nuovi titoli aggiunti includono: Cut the Rope 3, Jeopardy! World Tour+ e Crossword Jam+.

Come di consueto, Apple non ha comunicato soltanto i nuovi titoli prossimi al debutto, ma ha altresì anticipato i giochi in procinto di ricevere degli aggiornamenti interessanti. Nella fattispecie, ci sono titoli come Cooking Mama: Cuisine!, Fruit Ninja Classic+ e Cityscapes: Sim Builder, con Halloween immancabile filo conduttore. Il primo titolo permetterà di cucinare nuovi dolcetti a tema Halloween, il secondo offrirà la possibilità di affettare la frutta con il nuovo coltello di Halloween nel dojo abbandonato e, infine, si potrà allestire un festival cittadino per la commemorazione del Giorno dei morti.

Nuovi giochi di Apple Arcade (ottobre 2023)

Messo da parte il discorso sugli aggiornamenti, passiamo subito ai nuovi giochi in arrivo su Apple Arcade, elencati in base alla data di rilascio più o meno prossima.

Jeopardy! World Tour+ (Uken Games): 6 ottobre

Con Jeopardy! World Tour+, il gioco a quiz più famoso degli Stati Uniti arriva nel palmo di una mano. Il nuovo titolo di Apple Arcade permetterà di competere con utenti in giro per il mondo in tante categorie e di scalare la classifica a suon di badge guadagnati.

Cut the Rope 3 (Paladin Studios): 13 ottobre

L’ultimo capitolo del franchise mobile da oltre un miliardo e mezzo di download catapulterà i giocatori in una mappa misteriosa e li porterà all’avventura in territori inesplorati in compagnia di Om Nom e Nibble Nom. Risolvendo rompicapo vari, gli utenti saliranno di livello, alla scoperta di nuovi mostri.

Cut the Rope 3 (Paladin Studios) unisce la meccanica classica che ha reso il gioco popolare a nuove sfide ed elementi basati sulla fisica.

Crossword Jam+ (PlaySimple Games): 20 ottobre

I giochi enigmistici sono un grande classico per un po’ di sano relax al termine degli impegni quotidiani. Crossword Jam+ offre una meccanica di gioco interessante: basta scorrere il dito e collegare le lettere per trovare le parole giuste e impararne di nuove; il tutto è inserito nel contesto di scenari naturali che vogliono favorire il rilassamento; solo per gli abbonati ad Arcade, il gioco non prevede pubblicità o acquisti in-app.

NBA 2K24 Arcade Edition (2K Games): 27 ottobre

L’ultimo in ordine di uscita è proprio il titolo che Apple ha — giustamente — piazzato in copertina. Greg Thomas, Presidente di Visual Concepts, ne ha parlato così:

«Celebrando i 25 anni di NBA 2K, NBA 2K24 Arcade Edition rende omaggio agli albori del franchise. Allen Iverson è stato il primo atleta di copertina di NBA 2K quando il gioco fu lanciato nel 1999, e oggi ritorna per guidarci in una nuova era del basket. La versione di quest’anno offre ancora più modi di giocare con nuove modalità come Endorsement, nuovi modi di esprimersi con le personalizzazioni MyPLAYER e MyCOURT, partite leggendarie con le migliori squadre di fantasia, e molto altro».

In particolare, la modalità MyPLAYER permetterà di “vestire i panni della propria star NBA, guadagnare fan e sbloccare sponsorizzazioni di brand iconici come Nike, Jordan e Adidas”, il tutto senza dimenticare le possibilità di personalizzazione (scarpe, tatuaggi, etc.) e di chiamare in squadra anche leggende del passato grazie al ritorno della modalità Greatest. Infine, con MyCOURT sarà possibile personalizzare il propri campo prima di creare esperienze interattive tramite Game Center.

Si ricorda che Apple Arcade prevede un costo mensile di 4,99 euro, ma è incluso nei piani mensili di Apple One — Individuale (€ 16,95), Famiglia (€ 22,95) e Premium (€ 31,95) —, in entrambi i casi con un mese di prova gratuita.

