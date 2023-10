Apple annuncia l’arrivo del nuovo gioco di James Bond per gli abbonati alla piattaforma videoludica Apple Arcade, oltre ad altri aggiornamenti tra cui i nuovissimi contenuti per gli appassionati delle avventure di Hello Kitty.

Cypher 007 è un’avventura stealth basata sullo spionaggio in cui i giocatori aiuteranno il noto agente segreto a sventare i piani del genio criminale a capo della Spectre.

Il gameplay è incentrato sulla raccolta di informazioni e richiede di usare l’astuzia per superare gli ostacoli e completare le missioni fino a sconfiggere definitivamente Blofeld e la Spectre. I giocatori potranno anche confrontarsi con altri agenti segreti in tutto il mondo attraverso le classifiche.

Aggiornamenti per Hello Kitty Island Adventure e altri giochi

Hello Kitty Island Adventure riceve un importante aggiornamento che offre ai giocatori la possibilità di partecipare all’evento speciale “Festa spettrale” sbloccando sorprese a tema Halloween e svelando nuovi misteri della Casa stregata. Nel frattempo l’Isola dell’amicizia accoglie Baku che si unisce agli altri personaggi come ospite permanente, insieme ai viaggiatori Berry e Cherry, i Lloromannic.

Gli altri aggiornamenti annunciati in arrivo oggi riguardano i seguenti giochi:

Angry Birds Reloaded — L’update introduce 30 nuovi livelli dell’episodio spaziale “Utopia” per sconfiggere il boss “Big Bork” in un’epica resa dei conti a colpi di popcorn.

— L’update introduce 30 nuovi livelli dell’episodio spaziale “Utopia” per sconfiggere il boss “Big Bork” in un’epica resa dei conti a colpi di popcorn. Warped Kart Racers — L’aggiornamento introduce le classifiche per ogni tracciato e permette di sbloccare esclusive ricompense di Halloween per le modalità Multigiocatore e Lega.

— L’aggiornamento introduce le classifiche per ogni tracciato e permette di sbloccare esclusive ricompense di Halloween per le modalità Multigiocatore e Lega. stitch. — L’update aggiunge molti nuovi telai in varie categorie e dimensioni, con nuovi modelli disponibili ogni mercoledì, oltre a una nuova categoria Pixel Art, con nuove trame ricamate a punto croce.

— L’update aggiunge molti nuovi telai in varie categorie e dimensioni, con nuovi modelli disponibili ogni mercoledì, oltre a una nuova categoria Pixel Art, con nuove trame ricamate a punto croce. finity. — I giocatori potranno provare la nuova modalità di gioco Casual, con un livello di difficoltà minore, la possibilità di scegliere il proprio grado e di giocare all’infinito.

— I giocatori potranno provare la nuova modalità di gioco Casual, con un livello di difficoltà minore, la possibilità di scegliere il proprio grado e di giocare all’infinito. WHAT THE GOLF! — Ora è possibile immergersi nel grande mare blu con l’evento speciale a tema marino di “WHAT THE GOLF!, Una marea di guai!”

— Ora è possibile immergersi nel grande mare blu con l’evento speciale a tema marino di “WHAT THE GOLF!, Una marea di guai!” LEGO Brawls — Brick-or-Treat torna per un periodo di tempo limitato con vari livelli a tema Halloween e altri contenuti speciali spettrali.

— Brick-or-Treat torna per un periodo di tempo limitato con vari livelli a tema Halloween e altri contenuti speciali spettrali. Mondo Disney da colorare+ — Grazie all’aggiornamento si potranno colorare e personalizzare i cattivi Disney insieme ai loro dispettosi aiutanti in una nuovissima collezione Mini Cattivi.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare la sezione “Aggiornati di recente” su Apple Arcade.

