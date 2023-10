Stando alle ultime indiscrezioni provenienti dagli Stati Uniti, Tesla avrebbe deciso di pre-installare la versione beta del sistema Full Self-Driving (FSD) sulle sue nuove auto elettriche.

Almeno ciò è quanto emerge da un post pubblicato su X WholeMarsBlog, a dire del quale il popolare produttore statunitense avrebbe iniziato a consegnare auto con la beta FSD installata “pronta all’uso”.

Nel caso in cui tale indiscrezione si dovesse rivelare corretta, gli utenti che hanno acquistato questo software non avranno più la necessità di attendere per scaricare un aggiornamento per sfruttare il componente aggiuntivo mentre coloro che vogliono trasferirlo da un veicolo diverso lo vedranno effettivamente già “acceso”.

Un’importante novità per le auto di Tesla

Ricordiamo che in passato chi acquistava il sistema Full Self-Driving di Tesla doveva scaricare un aggiornamento software per installare la versione beta, spesso dovendo attendere diverse settimane.

Questa novità sembra confermare i progressi compiuti dal produttore statunitense per quanto riguarda il sistema di guida autonoma dell’azienda, sul quale le aspettative sono piuttosto elevate.

In primavera Elon Musk ha affermato che FSD avrebbe raggiunto la piena autonomia entro la fine di quest’anno, aggiungendo che la versione 12 si preparava ad uscire dal canale beta e che era prevista un’importante revisione delle funzionalità con la successiva release e ad agosto il CEO della popolare casa automobilistica ha anche trasmesso in live streaming la sua esperienza con FSD v12 su X mentre l’auto lo portava in giro per Palo Alto, in California.

Il colosso statunitense non ha fatto segreto di avere grandi progetti per il suo sistema FSD e negli ultimi mesi sembra avere deciso di spingere sull’acceleratore per riuscire a renderlo sempre più popolare e convincere chi è ancora scettico all’idea di affidarsi alla propria auto per la guida.

