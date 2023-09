Sono trascorsi all’incirca quattro anni dall’evento di presentazione dell’ormai iconico Tesla Cybertruck, ma finalmente il costruttore di auto elettriche sembra arrivato a buon punto: secondo le ultime indiscrezioni, sarebbero state assemblate almeno due unità definitive, immediatamente catturate in un video spia. E mentre clienti e appassionati attendono impazienti, Elon Musk ha pensato bene di cavalcare l’hype preannunciando l’esistenza di una versione Performance del pick-up truck elettrico.

Procedendo con ordine, partiamo dai contributi foto e video che ritraggono la presunta versione definitiva del Cybertruck di Tesla. In particolare, il seguace della Gigafactory texana — nonché pilota di droni — Joe Tegtmeyer ha pubblicato un video in cui definisce le auto ritratte delle “Master Candidates“, che sarebbero già state ispezionate dai massimi dirigenti di Tesla in vista dell’assemblaggio definitivo. Insomma, tutto sarebbe pronto per una nuova presentazione ufficiale, anche se non è ancora stata comunicata una data. A proposito della commercializzazione, lo stesso leaker cita fonti non meglio precisate secondo le quali la Serie 8 di Cybertruck potrebbe approdare presso i concessionari Tesla per le prime visite e prove dal vivo da parte dei potenziali clienti, mentre la Serie 9 dovrebbe essere quella definitiva, vale a dire quella che verrà consegnata agli acquirenti.

A detta di un altro insider di Tesla, inoltre, i primi Cybertruck usciti dalle linee di produzione della Gigafactory del Texas — che a sua volta ha riaperto i battenti da poco, dopo una chiusura per aggiornamenti tecnici — sarebbero contraddistinti da una qualità costruttiva di livello superiore, oltre che dall’aggiunta di ganci di recupero e di etichette di avviso di sicurezza sulle alette parasole.

Chiudiamo con l’anticipazione più ufficiale di tutte a proposito del Tesla Cybertruck: Elon Musk ha preso la parola su X — Twitter, se preferite — per riferire di aver già guidato la variante Performance del pick-up e di essere rimasto favorevolmente impressionato dalle sue prestazioni. Insomma, sebbene non sia una notizia sconvolgente, adesso sappiamo che Cybertruck sarà acquistabile anche in una versione più performante.

Previous Next Fullscreen

Forse ti sei perso: Il robot umanoide di Tesla si evolve: ora fa anche yoga