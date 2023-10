Apple ha da poco calato il proprio poker d’assi — tutta la serie iPhone 15 è ufficialmente in vendita dal 22 settembre e sta già dando dei grossi grattacapi al gigante della mela morsicata —, ma dietro le quinte continua a lavorare ai prossimi prodotti da lanciare e tra questi potrebbe figurare una Apple Pencil 3: secondo i rumor appena circolati, l’accessorio potrebbe adottare una soluzione particolare che lo renderebbe estremamente versatile.

Come potete facilmente intuire, la Apple Pencil di terza generazione non verrà ovviamente presentata da sola, bensì condividerà verosimilmente le luci della ribalta coi prossimi iPad: assenti all’evento di presentazione degli iPhone 15, gli iPad Air di sesta generazione e iPad Pro 2024 (con display OLED e chip M3) potrebbero debuttare ufficialmente prima della fine dell’anno ed essere affiancati da un pennino tutto nuovo.

Stando a quanto riferito su X — ex Twitter — da un noto leaker, la nuova Apple Pencil 3 potrebbe prestarsi a molteplici utilizzi grazie al nuovo sistema di punte magnetiche intercambiabili. Nella fattispecie, ci sarebbero tre punte diverse studiate appositamente per il disegno, per il disegno tecnico e per la pittura. I vantaggi teorici di questa nuova soluzione pensata da Apple sono palesi, anche se poi ovviamente il giudizio finale potrà arrivare solo dopo le prove sul campo.

Nelle risposte allo stesso post, il leaker riferisce di essere in possesso di informazioni sui prossimi iPad e sulle nuove tastiere MagSafe, tuttavia dice di non poterle pubblicare in questo momento e segnala soltanto che — stando alle sue fonti — le vecchie Magic Keyboard non saranno compatibili cogli iPad di nuova generazione.

A questo punto, non ci resta che attendere che trapelino maggiori dettagli. Continuate a seguirci per non perderveli.

Potrebbe interessarti anche: Le migliori app per disegnare gratis su iPad, PC e Android