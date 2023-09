All’inizio di quest’anno Samsung ha presentato in anteprima il suo prossimo visore per la realtà virtuale e la realtà aumentata sviluppato in collaborazione con Google e Qualcomm.

Ora si vocifera che il prossimo visore XR del colosso sudcoreano presenterebbe una caratteristica rivoluzionaria.

Secondo l’informatore @Tech_Reve il visore di Samsung sarebbe ispirato all’Apple Vision Pro e presenterebbe uno schermo con una densità di pixel di circa 3.000 ppi, inoltre supporterebbe funzionalità touch simili al visore di Apple.

Il visore XR di Samsung potrebbe stimolare l’olfatto

La presunta caratteristiche rivoluzionaria sarebbe tuttavia il supporto per l’olfatto, anche se non è chiaro se si tratti della capacità di percepire gli odori o di crearli, tuttavia appare più sensata la seconda ipotesi visto che aumenterebbe l’immersività delle esperienze in realtà virtuale.

Dal momento che l’informatore si è sbagliato più volte in passato, la notizia è da prendere con le pinze, ma a luglio Samsung ha annunciato di aver rinviato il suo progetto relativo alla realizzazione di un visore XR, confermando di avere rivalutato in generale i suoi piani iniziali.

Secondo le voci di corridoio alla base della decisione di rivalutare il progetto XR ci sarebbe il visore per la realtà mista di Apple che ha stuzzicato la curiosità degli appassionati di tecnologia e degli addetti ai lavori.

Potrebbe interessarti: Com’è Apple Vision Pro? Le prime impressioni di chi ha provato il visore AR/VR