Durante il consueto evento Facebook Connect, ovvero la conferenza AR/VR che Facebook tiene ogni anno e precedentemente conosciuta come Oculus Connect, il gigante americano ha presetanto le nuove tecnologie pensate per il mondo della realtà virtuale e aumentata. Il prodotto più importante di questa presentazione è certamente Oculus Quest 2, il visore all-in-one di nuova generazione.

Specifiche e design Oculus Quest 2

Con un design radicalmente rinnovato e pensato per essere più piccolo, leggero, e quindi anche più comodo da indossare e utilizzare per diverse ore, Oculus Quest 2 permette agli utenti di sperimentare contenuti in VR con qualità senza precedenti.

A livello di caratteristiche, Oculus Quest 2 offre le stesse feature basilari conosciute da tutti gli utenti che hanno già avuto modo di mettere mano su Oculus Quest. Fondamentalmente si tratta di un visore all-in-one completamente indipendente ed in grado di eseguire giochi senza l’utilizzo di un computer da gaming o sensori esterni.

Utilizza quattro fotocamere integrate per permettere agli utenti di muoversi nei contenuti VR ed essere finemente tracciati, e viene commercializzato con due controller per la gestione di tutti i contenuti disponibili in VR. Rispetto al modello precedente, Oculus Quest, la nuova versione presenta un display decisamente migliore e a risoluzione maggiore, un processore più prestante ed una ergonomia decisamente superiore.

La RAM passa da 4 a 6 GB mentre lo storage è adesso disponibile anche fino a 256 GB – la precedente versione si fermava a 128 GB. Per utilizzare Oculus Quest 2 è necessario possedere un account Facebook, contrariamente all’account Oculus richiesto per il modello Oculus Quest.

Scheda tecnica Oculus Quest 2

Dimensioni: 191.5 x 102 x 142.5 mm (cinghia ripiegata), 191.5

x 102 x 295.5 mm (cinghia completamente estesa);

x 102 x 295.5 mm (cinghia completamente estesa); peso: 503g;

tracking: supporta 6 gradi di libertà di tracciamento della testa e della mano attraverso la tecnologia integrata Oculus Insight;

memoria da 64GB o 256GB;

display Fast-switch LCD da 72 Hz con risoluzione 1920 x 1832 pixel per occhio;

processore Snapdragon XR2;

speaker mono e microfono integrati, compatibile anche con cuffie da 3,5 mm;

6 GB di RAM;

autonomia di 2-3 ore in base al tipo di contenuto: più vicino alle 2 ore se si gioca e più vicino alle 3 se si guardano video;

tempo di ricarica pari a 2,5 ore tramite porta USB Type-C;

distanza iterpupillare (IPD) regolabile a 58, 63 e 68 mm;

dimensioni controller: 9 x 12cm (per controller, incluso l’anello di tracciamento);

peso controller 126 grammi (per controller, escluso il peso delle batterie);

richieste due batterie AA.

Prezzo e disponibilità Oculus Quest 2

Oculus Quest 2 è disponibile da subito al pre-ordine al prezzo di 349 euro (64 GB) e 449 euro (256 GB) comprensivo di entrambi i controller, mentre l’acquisto vero e proprio sarà aperto il giorno 13 ottobre 2020. Se siete interessati al prodotto potete pre-ordinarlo fin da subito a questi link di Amazon: