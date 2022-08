Oggi, 9 agosto 2022, Sennheiser ha presentato al pubblico mondiale un prodotto molto atteso dai fedeli del marchio ma non solo: le Sennheiser MOMENTUM 4 Wireless. Sono un paio di cuffie senza fili di fascia elevata, anticipate in varie occasioni nelle scorse settimane e oggi ufficiali. Il produttore tedesco non nasconde che la fascia di mercato a cui si riferiscono è quella degli audiofili, ai più esigenti, un target giustificato dalla particolare cura sonora che sono capaci di garantire. Ma per tutti i dettagli, le funzioni, la disponibilità e il prezzo delle Sennheiser MOMENTUM 4 Wireless, seguiteci.

Caratteristiche e funzioni delle Sennheiser MOMENTUM 4 Wireless

Specifiche tecniche

Partiamo dalle specifiche tecniche delle Sennheiser MOMENTUM 4 Wireless. Sono delle cuffie around the ear (circumaurali, cioè quella tipologia che va a circondare completamente l’orecchio) dotate di driver dinamici da 42 mm con una sensibilità di 106 dB SPL, uno spettro di frequenza che va da 6 Hz a 22 kHz e con un’impedenza attiva di 470 ohms e passiva di 60. A2DP, AVRCP e HFP sono i profili supportati, SBC, AAC, aptX e aptX Adaptive i codec.

Da segnalare il supporto alla connettività Bluetooth 5.2, la presenza di un microfono principale MEMS con frequenza di risposta da 50 Hz a 10 kHz a cui si aggiungono due microfoni beamforming per lato a supporto della tecnologia di riduzione del rumore.

Lato autonomia, le cuffie Sennheiser MOMENTUM 4 Wireless vantano una batteria da 700 mAh che promette fino a 60 ore di autonomia (via Bluetooth con ANC attivo, utilizzando come sorgente un iPhone con impostato il volume a metà). Si ricaricano completamente in 2 ore via USB C, ma bastano 5 minuti di ricarica per ottenere 4 ore di riproduzione musicale, 10 minuti per 6 ore.

Funzionalità

La nostra gamma MOMENTUM ha costituito da sempre lo standard per un ascolto sofisticato e professionale. Le nuove MOMENTUM 4 Wireless alzano ancora una volta il livello offrendo la migliore qualità del suono della categoria con cancellazione adattiva del rumore avanzata e un comfort eccezionale. Grazie a funzionalità quali la modalità trasparenza, l’equalizzazione integrata e una nuova funzione di personalizzazione del suono, gli utenti possono ascoltare nella maniera migliore che preferiscono ha dichiarato Christian Ern, Principal Product Manager Consumer Headphones di Sennheiser in occasione del lancio odierno.

E dunque, comprese le fredde specifiche tecniche, è tempo di passare alle funzionalità che queste nuove Sennheiser MOMENTUM 4 Wireless sono in grado di offrire. A parte il comfort, che secondo il produttore è uno dei punti forti delle cuffie, vale la pena menzionare la presenza del nuovo sistema di cancellazione del rumore adattivo, che per l’appunto regola l’intervento in base al rumore ambientale che i 4 microfoni percepiscono. E quando serve ascoltare o essere consci di quel che accade intorno a sé basta attivare la modalità trasparenza con un tocco per sospendere il sistema di cancellazione.

Utile anche la funzione “pausa intelligente” che ferma e riattiva la riproduzione automaticamente quando si indossano le cuffie e viceversa. Per quel che riguarda invece la gestione della cifra sonora si fa tutto tramite l’app companion Smart Control che permette di personalizzare il suono secondo i propri gusti ed esigenze.

Design e confezione

Per il resto, basta dare un’occhiata alle immagini che seguono per comprendere quanto cambiano a livello estetico rispetto alle precedenti, ora più classiche e senza il classico archetto. E sì, anche la confezione è su quella stessa linea minimale ed elegante che caratterizza le Sennheiser MOMENTUM 4 Wireless, custodia che integra il cavo USB C di ricarica, un cavo audio con jack audio da 3,5 mm e 2,5 mm e un adattatore.

Sennheiser MOMENTUM 4 Wireless: prezzi e disponibilità

Le cuffie Sennheiser MOMENTUM 4 Wireless, come anticipato, sono state ufficializzate oggi, 9 agosto 2022, giorno a partire dal quale risultano disponibile per i preordini. È possibile scegliere fra due colorazioni, la nera e la bianca, in entrambi i casi al prezzo di 349,90 euro sul sito ufficiale di Sennheiser (con spedizione gratuita).

La disponibilità effettiva è prevista invece dal prossimo 23 agosto, momento a partire dal quale immaginiamo saranno disponibili anche presso rivenditori terzi, Amazon compreso.

