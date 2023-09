Nella giornata di oggi, 21 settembre 2023, Redmi ha tenuto un importante evento di lancio in Cina, aprendo il sipario su numerosi nuovi prodotti, incluse le nuove cuffie true wireless Redmi Buds 5. Questo nuovo wearable si segnala per caratteristiche come la cancellazione del rumore, la durata prolungata della batteria e la connettività al passo coi tempi.

Insomma, se è vero che la portata principale dell’evento è consistita senza dubbio alcuno negli smartphone della serie Redmi Note 13, è parimenti innegabile che, in mezzo a tutti gli altri prodotti annunciati, le cuffie Redmi Buds 5 occupino una posizione di rilievo.

Specifiche tecniche delle Redmi Buds 5

Le nuove cuffie true wireless Redmi Buds 5 sono chiamate a raccogliere l’eredità delle Buds 4 (a questo link potete leggere la nostra recensione del modello Buds 4 Pro) e lo fanno mettendo sul piatto una dotazione tecnica che punta ad impressionare, soprattutto se rapportata al prezzo di listino.

Le caratteristiche principali di queste nuove cuffie possono infatti essere riassunte come segue:

cancellazione del rumore fino a 46 dB

fino a 46 dB autonomia fino a 40 ore

connettività Bluetooth 5.3

In particolare, le Buds 5 hanno un range di 2 kHz e mettono sul piatto tre livelli di soppressione dei rumori e tre livelli di modalità trasparenza. Due microfoni e l’annessa cancellazione del rumore AI dovrebbero garantire chiamate di qualità. La configurazione delle cuffie avviene tramite l’app Xiaomi Earbuds. Ciascuna cuffie dispone di una camera acustica indipendente e di un driver placcato in titanio da 12,4 mm. Quanto alla durata della batteria — che tiene conto di quanto offerto dalla custodia di ricarica —, va segnalata la presenza della ricarica rapida, che permette di recuperare due ore di ascolto in soli 5 minuti.

A questi elementi va aggiunto anche il design ergonomico, che fa uso di un classico stelo. Le cuffie, è bene chiarirlo subito, sono di tipo in-ear e vengono proposte in tre colorazioni: black, white e light blue. Accanto a queste tre versioni standard, però, il brand facente capo a Xiaomi ha svelato altresì un’edizione speciale in collaborazione con il marchio di abbigliamento AAPE.

Prezzo e disponibilità

Allo stato attuale, le cuffie Redmi Buds 5 sono state annunciate e sono disponibili all’acquisto solo in Cina, pertanto non sappiamo se in futuro verranno commercializzate anche da noi. Ciò che sappiamo, invece, è che i prezzi di listino sono decisamente interessanti: 199 CNY (circa 25 euro) per il modello standard e 299 CNY (circa 38 euro) per l’edizione speciale AAPE.

