Da qualche anno ormai, la RazerCon è divenuto uno degli appuntamenti più attesi del mondo gaming, merito sicuramente dei prodotti ad alto profilo Razer, ma anche dal nome costruito in questi anni dall’azienda, tra i più quotati quando parliamo di notebook, periferiche e accessori per PC orientati al gioco. L’edizione di RazerCon 2023 programmata per oggi non è da meno in quanto a novità, l’azienda annuncia diverse anteprime, prodotti che arriveranno a breve e aggiornamenti software, il tutto con la partecipazione del CEO Min-Liang Tan, in prima linea per promuovere gli ultimi progetti Razer.

In occasione della RazerCon 2023, la community Razer (e non solo) ha ricevuto anteprime su numerosi lanci imminenti, tra questi l’attesissima linea di tastiere Razer Huntsman V3 Pro, il nuovo Razer Synapse, l’inedita serie Razer Gamer Room e la linea di sedie gaming Razer Fujin. C’è posto anche per un notebook di fascia altissima, il Razer Blade 16 x Automobili Lamborghini Edition che, come vedremo a breve, è bello e potente ma dal costo proibitivo.



RazerCon 2023: arrivano le nuove tastiere gaming Razer Huntsman V3 Pro

Iniziamo con le tastiere da gioco per una delle novità più attese alla RazerCon 2023, ossia la nuova linea Razer Huntsman V3 Pro, ideata per gli eSport grazie anche ai feedback di gamer professionisti e composta da tre modelli: Huntsman V3 Pro (full-size), Huntsman V3 Pro Tenkeyless e Huntsman V3 Pro Mini. Il punto di forza di queste soluzioni Razer è senza dubbio l’adozione dello switch ottico analogico Razer Gen-2, regolabile negli intervalli di attuazione da 0,1 a 4,0 millimetri per avere la massima reattività ma anche il meglio in fatto di personalizzazione. Tutti gli switch sono calibrati di fabbrica con una forza di attuazione a 40 grammi e dispongono della modalità Rapid Trigger che consente ai giocatori di avere movimenti più rapidi e tiri più precisi.

A guidare la linea di tastiere Huntsman V3 Pro troviamo le varianti full-size e tenkeyless, equipaggiate con 10 LED che semplificano sia le regolazioni della distanza di attuazione che la sensibilità del Rapid Trigger; il modello Razer Huntsman V3 Pro Mini invece, per quanto compatto, integra comunque la riga numerica per garantire che gli utenti non subiscano compromessi nella personalizzazione delle impostazioni. Tutti i modelli Razer Huntsman V3 Pro permettono di regolare le impostazioni “on the fly” e offrono sei profili editabili.

Riguardo invece estetica e qualità, le nuove periferiche Razer si fanno notare per la finitura in alluminio spazzolato e i copritasti Textured Doubleshot PBT, abbinando anche un poggiapolsi in similpelle magnetico (tranne la mini) e garantendo quindi resistenza e comfort allo stesso tempo.

Razer Huntsman V3 Pro – Scheda tecnica

Formato full-size

Switch Razer Linear Optical

Illuminazione Razer Chroma RGB

Poggiapolsi si

Memoria onboard

Tasti media si

Connessione via cavo

Keycaps Razer Doubleshot PBT

Razer HyperPolling Technology sino a 8.000 Hz

Tasti programmabili

N-key roll-over con anti-ghosting

Gaming mode option

Telaio in alluminio

Razer Huntsman V3 Pro TKL – Scheda tecnica

Formato Tenkeyless

Switch Razer Linear Optical

Illuminazione Razer Chroma RGB

Poggiapolsi si

Memoria onboard

Tasti media no

Connessione via cavo

Keycaps Razer Doubleshot PBT

Razer HyperPolling Technology sino a 8.000 Hz

Tasti programmabili

N-key roll-over con anti-ghosting

Gaming mode option

Telaio in alluminio

Razer Huntsman V3 Pro TKL – Scheda tecnica

Formato mini 69%

Switch Razer Linear Optical

Illuminazione Razer Chroma RGB

Poggiapolsi no

Memoria onboard

Tasti media no

Connessione via cavo (USB-C)

Keycaps Razer Doubleshot PBT

Ultrapolling 1.000 Hz

Tasti programmabili

N-key roll-over con anti-ghosting

Gaming mode option

Telaio in alluminio

Novità software con Razer Synapse 3 e Razer Chroma, non manca l’AI

Un’altra novità molto attesa, soprattutto dagli utenti che possiedono già un ecosistema Razer, è sicuramente la nuova versione del software Razer Synapse che andrà nella fase beta a partire dal prossimo mese di dicembre. Stando a quanto dichiara Razer, Synapse 3 sarà molto più efficiente del suo predecessore per via di una rinnovata architettura che riesce a sfruttare meglio il multi-thread, si dice almeno sino al 30% in più. In questo modo i giocatori potranno godere di un’esperienza più fluida e stabile, abbinata anche a un’interfaccia semplificata che consente una navigazione rapida, installazioni indipendenti e una configurazione precisa delle impostazioni.

Passiamo poi a un’altra app molto utilizzata di Razer, ossia Chroma, ora più funzionale e completa. La nuova versione di Razer Chroma è stata annunciata come un’app più autonoma e potente, capace di garantire il pieno controllo di tutti i dispositivi RGB con un unico programma; come per Synapse 3, anche la nuova beta di Razer Chroma sarà aperta da dicembre, mentre una nota di merito va anche a Razer Axon Create che, grazie all’Intelligenza Artificiale, consente di creare sfondi ad alta risoluzione e aggiungere effetti Chroma con la tecnologia di apprendimento automatico AI di Razer. Lo strumento di generazione AI è basato su Leonardo.Ai, una piattaforma di intelligenza artificiale generativa, progettata pensando alle esigenze sia dei giocatori che degli artisti. Razer Axon Create è disponibile a livello globale a partire da oggi 21 settembre.

Razer Gamer Room e le nuove sedie gaming Razer Fujin

Entrando nel segmento degli accessori, sempre più utili e importanti per i gamer (e gli streamer), Razer ha annunciato anche le luci Razer Aether, ideate e realizzate per personalizzare la postazione in base al titolo che andremo a giocare, o più semplicemente abbinandole al nostro stato d’animo. A guidare la linea Razer Aether troviamo il modello top di gamma Razer Aether Lamp Pro, dotato di illuminazione multizona (con Razer Chroma) e controlli tattili per garantire un’esperienza utente completa e ricca di effetti luce. C’è anche il modello più economico Razer Aether, senza dimenticare l’introduzione della lampadina Razer Aether.

Chiudono questa serie di accessori per l’illuminazione, la Razer Aether Light Strip (disponibile con una lunghezza di 2 metri) e il Razer Aether Light Strip Extender da un metro, questo sempre in ottica personalizzazione e progetti per build gaming di un certo tipo. Ad accompagnare le Razer Aether Lights c’è l’app mobile Razer Gamer Room, per un controllo completo sugli spazi di gioco dedicati; questa app consente agli utenti di modificare le impostazioni, creare routine automatizzate e garantire l’integrazione con altri dispositivi intelligenti (vedi Matter), senza dimenticare la funzionalità di controllo vocale disponibile anche tramite Google Assistant o Amazon Alexa. L’app mobile Razer Gamer Room sarà disponibile a partire dal quarto trimestre del 2023 tramite Google Play Store e iOS App Store.

Passiamo poi alle sedie gaming, sempre più richieste e tecnologicamente avanzate, con l’introduzione dell’ultima aggiunta alla famiglia Razer, la Fujin Pro. Siamo di fronte a una sedia in rete completamente regolabile che offre un comfort traspirante e funzionalità avanzate per la massima personalizzazione.​ Ideata e realizzata per tenere gli utenti “al fresco” durante le lunghe sessioni di gioco, la rete traspirante realizzata in elastomero termoplastico è progettata per un flusso d’aria e una ventilazione ottimali, rimanendo comunque solida e affidabile in ottica futura.

Dotata della tecnologia Synchro-tilt con controllo della tensione dell’inclinazione, Razer Fujin Pro offre regolazione automatica dello schienale, mentre lato costruttivo segnaliamo il telaio in lega di alluminio, braccioli imbottiti 4D e poggiatesta sagomato 3D. Un gradino più sotto si posiziona Razer Fujin, che offre lo stesso livello di comfort e flusso d’aria della variante pro grazie al materiale mesh ultra traspirante, riprendendo la tecnologia Synchro-tilt con reclinazione a 130°, supporto lombare regolabile in altezza e braccioli imbottiti 3D.

Razer Blade 16 x Automobili Lamborghini Edition, un notebook top per pochi

Chiude questa carrellata di novità un vero gioiello svelato oggi da Razer, il nuovo notebook in edizione limiata Razer Blade 16 x Automobili Lamborghini Edition. Come facilmente si intuisce dal nome, l’ultimo notebook gaming nasce dalla fusione tra la tecnologia Razer e il leggendario design Lamborghini; un portatile che sarà prodotto in sole 150 unità e caratterizzato da un telaio personalizzato fresato a CNC con la caratteristica finitura arancione e nero opaco tipica Lamborghini.

Con un design di questo tipo, l’hardware non poteva essere da meno. A bordo troviamo infatti un Intel Core i9-13950HX, abbinato a una GeForce RTX 4090 Laptop e un innovativo display Mini-LED con doppia modalità UHD+ 120Hz e FHD+ 240Hz; il sistema di dissipazione a camera di vapore brevettato da Razer dovrebbe garantire buone temperature anche sotto carico, mentre non dimentichiamo l’ottima sezione di espansione con USB 3.2 Gen 2, USB 3.2 Gen 2 Type C, Thunderbolt 4 Port (via USB Type-C), HDMI 2.1, jack audio e lettore UHS-II SD. Una vera macchina per il gaming ad alto profilo questo Razer Blade 16 x Automobili Lamborghini Edition che però arriverà con un prezzo a dir poco impressionante, 4.999 dollari (per chi riuscirà ad acquistarlo).

Scheda tecnica Razer Blade 16 x Automobili Lamborghini Edition

CPU Intel Intel Core i9-13950HX

GPU GeForce RTX 4090

Display 16″ 16:10 Mini-LED 1000 nit

Doppia modalità UHD+ 120Hz e FHD+ 240Hz

Memoria DDR5

Storage SSD M.2 PCIe 4.0

Porte UUSB 3.2 Gen 2, USB 3.2 Gen 2 Type C, Thunderbolt 4 Port, HDMI 2.1

Audio THX Spatial Audio 7.1

Tastiera gaming retroilluminata con Chroma RGB e Anti-Ghosting

Webcam 1080P

Sistema Operativo Windows 11

Disponibilità e prezzi

Le ultime novità Razer annunciate alla RazerCon 2023 si possono già preordinare sul sito ufficiale Razer, mentre la disponibilità a livello globale slitterà solo di qualche settimana (si parla di ottobre). A seguire trovate i prezzi dei vari modelli:

Razer Huntsman V3 Pro da ottobre a 289,99 euro già in preordine su Razer.com e Amazon (vedi offerta)

già in preordine su Razer.com e Amazon (vedi offerta) Razer Huntsman V3 Pro TKL da ottobre a 249,99 euro già in preordine su Razer.com e Amazon

già in preordine su Razer.com e Amazon Razer Huntsman V3 Pro Mini da ottobre a 209,99 euro già in preordine su Razer.com e Amazon

già in preordine su Razer.com e Amazon Razer Aether Lamp Pro da ottobre a 149,99 euro anche su Amazon



anche su Amazon Razer Aether Lamp da ottobre a 89,99 euro disponibile su Amazon (link)



disponibile su Amazon (link) Razer Aether Light Bulb, Aether Light Strip e Razer Aether Light Strip Extender da ottobre, rispettivamente a 59,99 euro a 149,99 euro, 34,99 euro (anche su Amazon)



a (anche su Amazon) Razer Fujin Pro da ottobre a 1.199,99 euro già disponibile su Amazon



già disponibile su Amazon Razer Fujin già disponibile a 699,99 euro già disponibile su Amazon

già disponibile su Amazon Razer Blade 16 x Automobili Lamborghini Edition disponibile in edizione limitata su razer.com e mercato USA a 4.999,99 dollari.

Potrebbe interessarti anche Il nuovo mouse Razer Viper V3 HyperSpeed è una scheggia da 30.000 DPI Migliori tastiere di Settembre 2023: ecco i nostri consigli e Razer Blade 15 con Intel Core i7 a 2.104 euro su Amazon