NVIDIA continua a spingere forte sull’Intelligenza Artificiale in tutti i settori dove può trovare applicazioni di rilievo (e ad alta rendita aggiungiamo), siano questi ambiti aziendali, professionali o, come in questo caso, puramente “consumer” legati all’intrattenimento e al mondo ludico. Parlando di gaming, NVIDIA è sicuramente tra i pionieri dell’industria e soprattutto dopo l’introduzione della tecnologia di supersampling DLSS ha rimescolato le carte in tavola sia dal punto di vista hardware che software, aprendo le porte all’applicazione dell’AI in tempo reale per migliorare prestazioni, qualità e, più in generale, l’intera esperienza di gioco.

Il DLSS, giunto alla versione 3.5, funziona bene e attualmente rappresenta uno dei cavalli di battaglia dell’azienda californiana che, anche attraverso i propri portavoce, non perde occasione per ribadire l’importanza di tale tecnologia in ottica futura. In un recente dibattito sul canale YouTube di Digital Foundry sul nuovo DLSS 3.5 implementato sull’espansione Phantom Liberty di Cyberpunk 2077, Bryan Catanzaro di NVIDIA, insieme a Jakub Knapik CD Projekt RED, ha ulteriormente ribadito il concetto, affermando chiaramente che l’approccio al gaming a risoluzione nativa è ormai obsoleto, mentre la strada da seguire sono l’AI e il DLSS.

NVIDIA: L’AI e il DLSS sono il futuro anche e soprattutto per i vincoli dello sviluppo hardware

Le parole di Catanzaro a favore di Intelligenza Artificiale e DLSS sono molto chiare, ma allo stesso non precludono o minimizzano lo sviluppo hardware a favore del software; nel prossimo futuro NVIDIA continuerà a migliorare le proprie GPU in fatto di hardware e potenza di calcolo assoluta, tuttavia viene sottolineato che l’AI e DLSS non sono tecnologie transitorie nate per “aggirare” o alleggerire carichi di un certo peso sulla GPU (vedi ray-tracing o path-tracing), piuttosto si tratta di soluzioni all’avanguardia pensate per il futuro che sono qui per restare.

Rimanendo in ambito GPU, con l’attuale tecnologia produttiva a disposizione non sarà possibile spingersi avanti ancora per molto; i limiti della Legge di Moore sono dietro l’angolo (o siamo già arrivati) e quindi secondo NVIDIA vanno trovate delle alternative, la prima quindi è l’Intelligenza Artificiale (che è già realtà aggiungiamo). Durante il dibattito con Digital Foundry, Catanzaro ha pronunciato parole come “La Legge di Moore è morta”, ma si è spinto anche oltre affermando che la risoluzione nativa è obsoleta, una sorta di “fake” che risulta tra l’altro limitata dalle idee degli sviluppatori, spesso lontana da quella che si può definire una grafica realistica.

Detto questo, a rafforzare le considerazioni di NVIDIA arrivano anche le parole di Jakub Knapik riguardo l’implementazione del DLSS e delle relative tecnologie proprietarie NVIDIA su Cyberpunk 2077; Knapik infatti ha condiviso le idee di Catanzaro su tutta la linea, aggiungendo che alcune funzionalità come il patch-tracing non sarebbero gestibili senza l’ausilio del DLSS. Le idee di NVDIA e dei partner, almeno in questo caso, sembrano essere molto chiare; al tempo stesso però la direzione che stanno seguendo le software house per i giochi di nuova generazione vede crescere la richiesta di risorse di sistema, tradotto quindi hardware e GPU sempre più potenti.

Le strade sono due, migliorare l’hardware o il software, meglio entrambi sarebbe il caso di dire e così dovrebbe essere almeno fino alla prossima generazione di schede grafiche NVIDIA. Secondo le più recenti indiscrezioni infatti, la serie GeForce RTX 50 “Blackwell” si muove ancora in questa direzione (ma sarà quella giusta?); l’ipotetica top di gamma GeForce RTX 5090 dovrebbe portare a un ulteriore stravolgimento in fatto di configurazione hardware e prestazioni rispetto alle attuali GeForce RTX 40, il tutto però non sappiamo a quale prezzo in ottica consumi e costi finali.

