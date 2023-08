NVIDIA è una delle principali protagoniste dell’edizione 2023 di Gamescom. La fiera dedicata al mondo videoludico, infatti, registra l’arrivo di importanti annunci da parte di NVIDIA che ha anticipato alcuni importanti progetti in vista del prossimo futuro, con un focus sulle sue tecnologie dedicate al gaming. Come previsto, non c’è stato il debutto di nuove GPU ma la carne al fuoco è tanta. La presentazione del DLSS 3.5 e le altre novità annunciate confermano il ruolo di primo piano di NVIDIA nel settore del gaming.

NVIDIA è grande protagonista dell’edizione 2023 di Gamescom

L’edizione 2023 di Gamescom è la sede scelta da NVIDIA per svelare diverse novità in arrivo per gli appassionati di gaming nel corso dei prossimi mesi. Tra gli annunci più rilevanti c’è il debutto del DLSS 3.5, che promette un ulteriore salto di qualità per una delle tecnologie RTX più apprezzate, oltre a importanti aggiornamenti per GeForce NOW.

Debutta il DLSS 3.5: già in arrivo su Cyberpunk 2077

La fiera tedesca è l’occasione giusta per la presentazione di DLSS 3.5. La tecnologia di NVIDIA si migliora ancora, garantendo un ulteriore passo in avanti in termini di performance per offrire agli utenti la possibilità di incrementare il frame rate di tutti i giochi supportati.

Ad accompagnare il DLSS 3.5 c’è il nuovo sistema Ray Reconstruction. Si tratta di un nuovo modello di AI per il rendering neurale in grado di creare immagini in ray-tracing ancora più nitide, migliorando la resa visiva dei fotogrammi elaborati dalle schede video RTX.

Questa nuova combinazione è pronta al debutto. Da settembre, infatti, sarà possibile sperimentare le potenzialità del DLSS 3.5 e del Ray Reconstruction giocando a Cyberpunk 2077 e Cyberpunk 2077: Phantom Liberty. In arrivo in autunno, invece, ci sono Alan Wake 2 e Portal con RTX.

Il DLSS 3.5 sarà compatibile con tutte le schede video RTX di ultima generazione. NVIDIA ha diffuso un primo trailer di Cyberpunk 2077 con DLSS 3.5.

La nuova tecnologia sarà disponibile anche su GeForce NOW, permettendo agli utenti del servizio di gaming cloud di NVIDIA di poter registrare un importante passo in avanti della qualità delle immagini. Dal prossimo autunno, inoltre, il DLSS 3.5 arriverà anche su NVIDIA Omniverse, piattaforma di collaborazione grafica 3D in tempo reale.

Per approfondire la presentazione di DLSS 3.5 è possibile dare un’occhiata al video ufficiale pubblicato da NVIDIA.

Novità per GeForce NOW: arrivano i giochi Game Pass

Tra le novità annunciate da NVIDIA per Gamescom 2023 c’è spazio anche per GeForce NOW. Oltre al futuro arrivo del DLSS 3.5, infatti, il servizio di streaming di NVIDIA registra l’arrivo dei server di classe RTX 4080 in tutto il mondo. Per gli utenti Ultimate, quindi, ci sarà la possibilità di giocare in streaming sfruttando le potenzialità della RTX 4080.

Questo upgrade permetterà di sfruttare il gaming in 4K fino a 120 fps mentre abbassando la risoluzione sarà possibile (connessione permettendo) spingersi fino a 240 fps. Da segnalare anche il supporto ai monitor ultrawide per un’esperienza di gioco ancora più coinvolgente.

Dal 24 agosto, inoltre, inizierà l’arrivo dei primi titoli Xbox Game Pass su GeForce NOW, grazie alla collaborazione tra NVIDIA e Xbox Game Studios e Bethesda. I primi titoli saranno Deathloop e Grounded. In futuro, la collaborazione si arricchirà con ulteriori novità. Gli utenti con Game Pass attivo, quindi, potranno accedere al catalogo di giochi in streaming anche tramite GeForce NOW.

NVIDIA, inoltre, ha annunciato le novità del catalogo di giochi supportati per l’autunno. DLSS e NVIDIA Reflex sono in arrivo per:

Alan Wake 2 – sarà disponibile con Reflex, oltre a DLSS 3.5 e full ray tracing

Call of Duty: Modern Warfare III – lancio con DLSS 3 e Reflex

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty – viene lanciato con Reflex, oltre a DLSS 3.5 e full ray tracing

– viene lanciato con Reflex, oltre a DLSS 3.5 e full ray tracing Fortnite passa al DLSS 3 in autunno

passa al DLSS 3 in autunno PAYDAY 3 in lancio il 21 settembre con DLSS 3 e Reflex

Svelato Half Life 2 RTX: An RTX Remix Project

Da segnalare anche annuncio del debutto di Half-Life 2 RTX. Uno dei titoli più popolari di sempre in ambito PC, infatti, sarà proposto in una versione rinnovata grazie a RTX Remix, la piattaforma di modding gratuita costruita su NVIDIA Omniverse. Il gioco sarà, quindi, una versione remaster del titolo di Valve che debutterà con il nome di Half Life 2 RTX: An RTX Remix Project. È già disponibile un primo trailer.