Come da tradizione per ogni nuovo smartphone di punta lanciato sul mercato, arrivano puntuali i video teardown che mostrano la componentistica interna del dispositivo. Nel caso di iPhone 15 Pro, messo a nudo dal portale PBKreviews, vi è un cambiamento significativo rispetto ai precedenti modelli che probabilmente sfuggirà ai più, e che renderà la riparazione decisamente più facile.

Riparare un dispositivo Apple non è mai stata un’operazione semplice né tantomeno economica. La particolarità dell’hardware interno dei dispositivi della mela ha sempre reso la riparazione un impegno economico non indifferente, ma nel caso di iPhone 15 Pro il telaio interno è stato completamente rivisitato, rendendo le operazioni di sostituzione della cover posteriore decisamente più semplici, abbattendo notevolmente i costi.

Già durante l’evento Wonderlust in cui Apple ha mostrato al mondo la nuova gamma di iPhone 15, era stato confermato che i nuovi smartphone sarebbero stati più economici da riparare. Grazie al video teardown di PBKreviews possiamo notare quali sono stati i cambiamenti apportati all’interno della scocca, con uno sguardo approfondito alla componentistica interna e al nuovo modulo fotografico.

Riparare iPhone 15 Pro è molto più semplice ed economico

Stando al video, che potete visualizzare in calce a questo articolo, la sostituzione del vetro posteriore di iPhone 15 Pro risulterà molto più semplice: basterà riscaldare la parte posteriore del dispositivo, rimuovere il vetro e scollegare il cavo flessibile dalla scheda. Sul vetro posteriore trovano poi alloggio la bobino della ricarica MagSafe, il flash LED e i connettori per il microfono.

Questa nuova rivisitazione del telaio interno è la stessa introdotta da Apple lo scorso anno su iPhone 14 e iPhone 14 Plus. Vederla arrivare anche sui modelli più costosi del 2023 farà sicuramente la felicità degli utenti meno attenti, che non dovranno più sborsare una cifra considerevole per sostituire la cover posteriore.

Nel video, nel quale possiamo vedere anche tutta la componentistica interna e la posizione dei nuovi sensori fotografici, si nota anche come la copertura interna in alluminio del chip A17 Pro di iPhone 15 Pro non presenta alcun marchio o logo. Il chip di iPhone 14 Pro dello scorso anno era chiaramente contrassegnato con il logo A16 Bionic, mentre quest’anno Apple potrebbe aver optato per una copertura senza loghi per evitare anticipazioni o leak sul nuovo chip.

Alla fine del video, PBKreviews assegna un punteggio di riparabilità di 7 su 10 ad iPhone 15 Pro, elogiando la nuova disposizione del telaio interno e la facilità della sostituzione del display, ma confermando come alcune componenti interne rendano la riparabilità di alcune parti ancora un po’ complicata.

Potrebbe interessarti anche: iPhone 15 meno costosi del previsto? Caviar “pareggia i conti” con le versioni extra-lusso