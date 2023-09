Come ormai accade ogni anno dal 2012, al lancio dei nuovi iPhone, Caviar International, brand internazionale di dispositivi personalizzati di lusso, ha lanciato la propria personale interpretazione anche degli iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max.

Nello specifico dei flagship 2023 della mela morsicata della gamma iPhone 15, arrivano ben 43 design di lusso personalizzati, proposti a prezzi folli, caratterizzati dall’utilizzo di materiali pregiati come oro (ad alta caratura) e diamanti.

Gli iPhone 15 Pro arrivano da Caviar in versione extra-lusso

Con l’ambizione di “portare il colore” all’interno della gamma iPhone 15 Pro di casa Apple, caratterizzata da colorazioni abbastanza monotematiche (Titanio nero, Titanio naturale, Titanio bianco e Titanio blu) per via del passaggio dall’acciaio inossidabile al titanio, più difficile da trattare in fase di verniciatura, Caviar International ha lanciato la propria collezione di iPhone 15 Pro in edizione limitata extra-lusso, costituita, come anticipato in apertura, da ben 43 design differenti tra loro per finiture, ornamenti (la maggior parte riprende un tema specifico) e materiali utilizzati.

Personalizzazioni estreme fino a mezzo milione di dollari

Partiamo dal modello più esclusivo ovvero iPhone 15 Pro Diamond Snowflake, un’edizione limitata (verrà prodotta in 3 esemplari) caratterizzata da un case realizzato in oro a 18 carati con circa 570 diamanti incastonati. Lato prezzi, si parte da 562.410 dollari (richiesti per il 15 Pro da 128 GB) e si arriva a 563.910 dollari (richiesti per il 15 Pro Max da 1 TB).

Il secondo modello più esclusivo è iPhone 15 Pro Daytona, anche in questo caso un’edizione limitata (in 3 esemplari), ispirata dalla supercar Blue Bird di Malcolm Campbell (l’uomo che ispirò e collaborò al design del primo orologio Rolex Daytona). Incastonato nella scocca posteriore, troviamo un Rolex Daytona da 40 mm in oro 18 carati e altri tre quadranti decorativi (tachimetro, indicatore olio e indicatore carburante), placcati in oro 24 carati e dipinti con smalto per gioielli. Per il resto, il case è realizzato in titanio rivestito in PVD nero, lo stesso utilizzato da Rolex nei suoi orologi con questa tonalità. Il prezzo, in questo caso, oscilla tra 186.570 dollari e 188.070 dollari.

Il terzo modello più esclusivo è iPhone 15 Pro Parade of the Planets 18K, personalizzazione in cui l’iPhone è realizzato in titanio annerito (utilizzato nell’industria spaziale) con cornice decorativa in oro a 18 carati. Sei pietre rappresentano alcuni meteoriti. Attorno all’orbita terrestre è poi presente una citazione di Albert Einstein. In questo caso, si tratta di un’edizione limitata in otto esemplari, una per ciascun pianeta del sistema solare. Il prezzo oscilla tra 84.360 dollari e 85.860 dollari.

Quarto e ultimo modello che citiamo tra i più estremi è iPhone 15 Pro Crystal Snowflake SE, una personalizzazione con prezzo che oscilla tra 16.770 dollari e 18.270 dollari. Esso riprende in toto il design del costosissimo Dyamond Snowflake ma, in questo caso, il case esterno è realizzato in argento ed è intarsiato con 570 cristalli. Anche in questo caso si tratta di un’edizione limitata in 20 esemplati.

Previous Next Fullscreen

Il resto delle personalizzazioni di lusso degli iPhone 15 Pro targate Caviar

Tralasciando le quattro personalizzazioni più estreme, i restanti 39 custom design si suddividono tra modelli a tema e personalizzazioni un po’ più “sobrie”, anche se si tratta comunque di modelli extra-lusso con prezzi compresi tra i 7.000 e i 10.000 dollari.

Le personalizzazioni Ultra Gold (tra 8.890 e 10.390 dollari) e Ultra Black (tra 8.060 e 9.560 dollari) riportano l’oro all’interno della gamma iPhone 15 Pro: la prima lo fa attraverso un corpo ricoperto da oro 18 carati con texture satinata; al centro della scocca posteriore è presente il logo della mela morsicata, realizzato ancora una volta in oro 18 carati; nella parte bassa della scocca è incisa la dicitura “Deigned by Apple – Customized by Caviar”. La seconda, invece, offre un corpo in titanio (rivestito con PVD), nero, e mantiene l’oro 18 carati solo nel logo di Apple e nelle incisioni.

Risulta un po’ meno vistosa la personalizzazione iPhone 15 Titan Black che, a differenza delle altre due, abbandona l’oro sul logo Apple e sulle incisioni, sostituito qua dalla madreperla nera; il corpo è ancora una volta in titanio (rivestito con PVD). In questo caso, il prezzo varia tra 7.410 dollari e 8.910 dollari.

Altre due personalizzazioni interessanti sono la Starry Night (ricorda il cielo dei dipinti di Van Gogh) e la Dark Red (presenta motivi cosmici che ricordano Marte, il Pianeta Rosso), entrambe proposte tra 7.340 dollari e 8.840 dollari, in grado di riportare su uno degli iPhone 15 Pro, rispettivamente, la colorazione viola (presente sugli iPhone 14 Pro “standard” di Apple) e la colorazione rosso scuro, protagonista di una indiscrezione ma mai concretizzatasi. In entrambi i casi, il corpo del telefono è realizzato in fibra di carbonio marmorizzata, nella parte bassa della scocca posteriore è presente l’incisione “Deigned by Apple – Customized by Caviar”; il logo della mela è realizzato in madreperla nera.

Le ultime due personalizzazioni di cui vi parliamo sono la iPhone 15 Pro Steve Jobs, caratterizzata da un case in titanio rivestito in PVD nero (resistente agli urti) con incisioni in oro e logo della mela morsicata in oro 24 carati (doppia placcatura), e la iPhone 15 Pro “iPhone 2G”, caratterizzata da un corpo in titanio temprato con scocca posteriore che presenta incisioni e una capsula sigillata (all’interno del logo Apple) che contiene un frammento della scheda madre originale del primo iPhone della storia; in basso vi è anche l’incisione della firma di Steve Jobs. In entrambi i casi, il prezzo oscilla tra 7.840 dollari (per il 15 Pro da 128 GB) e 9.340 dollari (per il 15 Pro Max da 1 TB).

Nel caso in cui vogliate scoprire l’intera gamma Custom iPhone 15 Pro/Pro Max di Caviar, vi rimandiamo alla pagina dedicata sul sito del brand. Al netto dell’ultimo modello di cui vi abbiamo parlato, ovvero iPhone 15 Pro “iPhone 2G”, che sarà disponibile in edizione limitata con tiratura da 19 pezzi, per tutti gli altri modelli di cui vi abbiamo parlato poco sopra è prevista una tiratura limitata da 99 pezzi.

Potrebbero interessarti anche: iPhone 15 disponibili in preordine, anche su Amazon e Unieuro (con buono sconto) e iPhone 15 Pro vs iPhone 14 Pro: titanio, A17 Pro e prezzi i veri “game changer”?