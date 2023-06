Le GeForce RTX 50, o GeForce RTX 5000 se preferite, dovrebbero debuttare sul mercato consumer non prima del 2025, questo è quanto suggerisce una nuova roadmap interna NVIDIA trapelata sulla rete nelle scorse ore. Secondo le informazioni condivise da hardwareluxx, in netto contrasto con le indiscrezioni dei mesi scorsi, l’azienda californiana si prenderà un anno in più rispetto a quanto precedentemente ipotizzato (2024), lasciando così un arco temporale di tre anni tra le attuali GeForce RTX 40 Ada Lovelace e i prodotti di prossima generazione.

La slide che riportiamo a seguire fa chiaro riferimento alle GPU “Ada Lovelace Next” per il 2025, un nome in codice che lascia spazio a diverse interpretazioni ma che, comunque, ci permette di associare l’inedita architettura GPU alle GeForce RTX 50 destinate al gaming; la roadmap NVIDIA include anche le soluzioni Hopper Next per le GPU dedicate all’AI attese per il 2024, nonché le CPU per datacenter Grace, pronte sempre nel 2025.

Al momento non è emerso alcun dettaglio di tipo tecnico riguardo le GPU Next Gen di NVIDIA, il lancio è troppo lontano per fare ipotesi ma siamo sicuri che il salto generazionale rispetto alle già potenti GeForce RTX 40 sarà consistente. Rimanendo in tema di ipotesi, anche il nome dell’architettura potrebbe non essere quello definitivo, soprattutto per una questione di marketing e perché a distanza di tre anni non sarebbe molto efficace chiamare le nuove GPU Ada Lovelace Next (almeno secondo noi).

Anche se l’arrivo delle GeForce RTX 50 è previsto solo nel 2025, questo non significa che NVIDIA non avrà niente da proporre ai gamer da qui in avanti, anzi al contrario sono attesi almeno due prodotti di fascia enthusiast che non dovrebbero tardare ad arrivare. Oltre alla GeForce RTX 4080 Ti che sappiamo essere già in fase di produzione di massa, per debuttare pensiamo in autunno inoltrato, NVIDIA starebbe preparando quantomeno una scheda che utilizzerà il chip AD102 nella sua variante più potente e completa; potrebbe essere la nuova NVIDIA Titan o la GeForce RTX 4090 Ti, di sicuro sappiamo che una delle due utilizzerà un dissipatore mostruoso come si evince da alcuni leak apparsi di recente su Twitter.

Si è parlato più volte di un dissipatore da 900 watt per una fantomatica GeForce RTX 4090 Ti o NVIDIA Titan Ada Lovelace, la GeForce RTX 4080 Ti adotterà probabilmente quello dell’attuale GeForce RTX 4090, mentre sembra quasi confermato l’arrivo di una nuova flagship che, purtroppo, sarà molto esigente in termini di consumi e dissipazione. Tornando alle GeForce RTX 5000, il nuovo nodo produttivo dovrebbe permettere all’azienda di Huang di abbattere ulteriormente i consumi migliorando l’efficienza, ma questo non vuol dire che i modelli di punta di prossima generazione saranno meno spinti di quelli attuali.

Se segui l’argomento schede grafiche potresti trovare interessante anche: