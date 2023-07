Samsung è ufficialmente la prima azienda al mondo ad aver completato lo sviluppo di un chip DRAM GDDR7, l’annuncio è arrivato nelle scorse ore e conferma ancora una volta la leadership del colosso sudcoreano quando si tratta di memorie DRAM e nuove tecnologie. Sottolineando che si parla di sviluppo, Samsung dichiara inoltre che i primi prototipi GDDR7 saranno disponibili per la validazione già entro quest’anno per entrare in produzione di massa verosimilmente nel 2024 inoltrato.

Le nuove memorie GDDR7 di Samsung andranno ad equipaggiare soluzioni grafiche (GPU) per PC, workstation e console di prossima generazione, garantendo non solo prestazioni nettamente superiori, ma anche un miglioramento dell’efficienza grazie a una rivisitazione del design dei moduli stessi.

Samsung GDDR7: velocità sino a 32 Gbps ma con consumi ridotti rispetto alle GDDR6

Riguardo le specifiche tecniche, le Samsung GDDR7 vantano una velocità di 32 Gbps, un incremento del 33,3% rispetto alle GDDR6 che arrivano ricordiamo a 24 Gbps nelle configurazioni più spinte; con queste caratteristiche, le memorie GDDR7 possono garantire una larghezza di banda sino a 1,5 TB/s su bus a 384 bit, migliorando di 1,4 volte le prestazioni ottenibili su GDDR6 a parità di interfaccia. Questo risultato è reso possibile soprattutto dal nuovo metodo di segnalazione Pulse Amplitude Modulation (PAM3) che consente di trasmettere il 50% in più di dati rispetto al Non Return to Zero (NRZ), utilizzato ricordiamo sulle soluzioni di generazione precedente.

Non solo prestazioni però per i chip GDDR7 Samsung ma anche un’efficienza migliorata sino al 20% grazie a una tensione I/O ridotta, la rivisitazione del die (cambia anche la piedinatura) e, non per ultimo, un nuovo composto epossidico (EMC) ad elevata conducibilità termica che abbatte drasticamente la resistenza termica sino al 70% rispetto a GDDR6. Come anticipato sopra, le memorie GDDR7 Samsung dovrebbero entrare nella fase di produzione di massa il prossimo anno per equipaggiare le schede grafiche NVIDIA (probabilmente le GeForce RTX 5000) e AMD di prossima generazione, ma anche le future soluzioni Sony e Microsoft per quanto concerne le console. Nel comunicato Samsung si fa riferimento anche al mondo dell’Intelligenza Artificiale, automotive e supercomputer, tutti ambiti dove avere molta larghezza di banda a disposizione è sempre un vantaggio, ovviamente costi permettendo.

