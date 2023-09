Come già successo per Sony, la controversia con l’autorità statunitense FTC ha fatto trapelare documenti riservati di Microsoft che questa volta rivelano i piani dell’azienda per le prossime console Xbox.

Stando alla roadmap trapelata, la console Xbox Series X rinnovata con nome in codice Brooklin avrà un design cilindrico e verrà rilasciata nel 2024 insieme a una nuova edizione di Xbox Series S e a un nuovo controller.

La nuova console sarà priva di unità ottica e per compensarne la mancanza lo spazio per l’archiviazione passerà da 1 TB a 2 TB, inoltre ci sarà una porta USB-C frontale con funzionalità PD, oltre al supporto Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.2.

La FTC rivela le console Xbox rinnovate e un nuovo controller in arrivo nel 2024

Il nuovo controller con nome in codice Sebile sfoggerà un design bicolore nero e bianco e consentirà di connettersi direttamente al cloud, inoltre sarà dotato di un accelerometro e di un feedback aptico migliorato e supporterà la connettività Bluetooth 5.2 e Xbox Wireless 2. Stando a quanto riportato avrà anche pulsanti e levette più silenziosi, una batteria ricaricabile e sostituibile, oltre a levette modulari.

Il documento trapelato che sembra completo e definitivo rivela anche la nuova Xbox Series S, nome in codice Ellewood, che verrà lanciata sempre nel 2024. La console rinnovata offrirà fino a 1 TB di archiviazione, ma supporterà Wi-Fi 6E, il Bluetooth 5.2 e Xbox Wireless 2, oltre al controller Sebile.

Secondo la tabella di marcia il nuovo controller verrà annunciato a maggio 2024 con la disponibilità del prodotto a inizio giugno 2024, mentre le nuove Xbox Series X e S saranno annunciate entrambe a luglio 2024, tuttavia la Series S aggiornata sarà disponibile da inizio settembre 2024, mentre la Xbox Series X rinnovata da inizio novembre del prossimo anno.

Potrebbe interessarti: L’abbonamento Xbox Game Pass Core è pronto al lancio con 36 giochi