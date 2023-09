Microsoft aveva annunciato l’abbonamento Xbox Game Pass Core a luglio come sostituto di Xbox Live Gold. Il nuovo piano verrà lanciato domani, ma i giochi elencati sono 36 e non 25 come inizialmente annunciato.

Tra i giochi in elenco spiccano Fallout 4, Hellblade: Senua’s Sacrifice, Vampire Survivors e altri titoli interessanti. Ecco l’elenco completo.

Among Us

Astroneer

Celeste

Dead Cells

Descenders

Dishonored 2

DOOM Eternal Standard Edition

Fable Anniversary

Fallout 4

Fallout 76

Firewatch

Forza Horizon 4 Standard Edition

Gang Beasts

Gears 5 Game of the Year Edition

Golf with your Friends

Grounded

Halo 5: Guardians

Halo Wars 2

Hellblade: Senua’s Sacrifice

Human Fall Flat

INSIDE

LIMBO

Ori & the Will of the Wisps

Overcooked! 2

Payday 2: Crimewave Edition

Powerwash Simulator

Psychonauts 2

Slay the Spire

Spiritfarer: Farewell Edition

Stardew Valley

State of Decay 2: Juggernaut Edition

Superliminal

The Elder Scrolls Online

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge

Unpacking

Vampire Survivors

Xbox Game Pass Core debutta domani 14 settembre

La società specifica che l’elenco di cui sopra potrebbe variare a seconda del Paese, quindi non è detto che da noi saranno disponibili tutti i giochi elencati.

Xbox Game Pass Core verrà lanciato domani e gli abbonati a Xbox Live Gold esistenti verranno automaticamente trasferiti al nuovo abbonamento che ha lo stesso prezzo di 6,99 euro al mese.

Microsoft informa che l’elenco verrà aggiornato due o tre volte l’anno, quindi il colosso di Redmond prevede di mantenere la libreria fresca come per gli altri abbonamenti Xbox Game Pass.

