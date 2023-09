Sony offre già delle cover alternative a quelle di serie per la console PS5, tuttavia il colosso giapponese sta per lanciare delle cover premium con finitura metallizzata.

Con l’ultimo State of Play Sony ha svelato un nuovo set di accessori per PlayStation 5 denominato Deep Earth Collection che include nuove colorazioni per il controller DualSense e tre nuove cover metallizzate per personalizzare l’aspetto della console.

Sony annuncia gli accessori della Deep Earth Collection per PS5

Le nuove cover sono disponibili nelle tre inedite colorazioni Volcanic Red, Cobalt Blue e Sterling Silver che secondo l’azienda traggono ispirazione dalle tonalità che si trovano nelle profondità del nostro pianeta.

Il colosso nipponico fa sapere che sarà possibile prenotare i nuovi controller DualSense e le nuove cover per PS5 direttamente su direct.playstation.com o presso i rivenditori selezionati a partire dal prossimo 4 ottobre 2023 alle ore 10:00 italiane. Il prezzo consigliato sarà di 59,99 euro per le cover e di 74,99 euro per i controller.

Con l’occasione ricordiamo che è disponibile un nuovo aggiornamento per PlayStation 5 che aggiunge varie novità come il supporto al Dolby Atmos, l’incremento del limite di capacità delle unità SSD e altro, ma soprattutto espande il Remote Play.

