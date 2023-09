Il colosso cinese Huawei è pronto al lancio della nuova serie di smartwatch Watch GT4, proseguendo la fortunata linea di orologi intelligenti iniziata con il modello GT del 2018. Il settore wearable è diventato negli ultimi anni sempre più strategico per l’azienda, che ha dovuto fare i conti con le difficoltà nel business degli smartphone dopo il ban USA (qui un nostro approfondimento). Gli smartwatch rappresentano quindi un’importante area di diversificazione su cui Huawei sta puntando con decisione.

Svelate le caratteristiche e le immagini degli smartwatch Huawei Watch GT4

La nuova gamma Huawei Watch GT4 sarà presentata ufficialmente il 14 settembre a Barcellona e comprenderà ben nove varianti, disponibili nelle dimensioni da 41 e 46 mm. I prezzi partiranno da 249 euro fino ad arrivare a 399 euro per il modello top di gamma in acciaio, con differenze legate soprattutto ai materiali utilizzati.

Ci saranno infatti versioni più eleganti e fashion pensate in particolar modo per il pubblico femminile, accanto a modelli dal look più sportivo e robusto, pensati per gli amanti dell’attività fisica; Huawei punta infatti molto sul fitness tracking, con funzionalità evolute per il monitoraggio dell’attività sportiva. Gli orologi vanteranno un’autonomia fino a 2 settimane, grazie all’adozione di display OLED a basso consumo.

Sotto la scocca, gli smartwatch Huawei Watch GT4 monteranno un processore ARM Cortex-M con sistema operativo proprietario: una configurazione pensata più per l’efficienza che per le prestazioni brute. Questi dispositivi si posizionano quindi a metà strada tra uno smartwatch e un activity tracker, puntando più sull’autonomia e sul monitoraggio sportivo che su funzionalità smart evolute.

Secondo quanto riferito, i nuovi dispositivi indossabili di Huawei arriveranno sul mercato europeo a partire da inizio ottobre. Il lancio della serie Watch GT4 conferma la centralità del settore smartwatch e dispositivi indossabili nella strategia di Huawei per i prossimi anni. Il colosso cinese può contare su una buona base di utenti anche in Europa, nonostante le difficoltà legate all’inserimento di Huawei nella Entity List della Export Administration Regulations da parte del Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti d’America.

Con la nuova gamma Watch GT4, Huawei punta a presidiare una fascia di prezzo medio-alta molto combattuta, dove dovrà vedersela con brand blasonati come Apple – nonostante giochi un campionato a parte per via del sistema operativo proprietario – e Samsung. L’ampia varietà di modelli consentirà di coprire diverse tipologie di utenti, dagli sportivi agli amanti del design. Non resta che attendere il lancio ufficiale per scoprire se la nuova serie saprà conquistare il pubblico, in un settore in costante crescita ma allo stesso tempo ormai in via di saturazione.

