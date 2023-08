Huawei ha iniziato a stuzzicare la curiosità del settore automobilistico mostrando alcune immagini del suo coupé completamente elettrico Luxeed sul social cinese Weibo. Questo veicolo sarà il primo a integrare il sistema operativo HarmonyOS 4 dell’azienda.

Richard Yu, CEO delle unità Consumer Business e Smart Car Solutions di Huawei, promette un design rivoluzionario che fornirà un’esperienza innovativa, aggiungendo che il coupé verrà annunciato entro la fine del trimestre.

Per ora la società non ha rivelato dettagli specifici di questa auto elettrica in arrivo, tuttavia la parte anteriore del cofano porta la dicitura “LUXEED” a suggerire l’introduzione di un nuovo brand di Huawei.

Alcuni addetti del settore ritengono che Luxeed potrebbe essere il risultato di una collaborazione tra Huawei e la casa automobilistica connazionale Chery, in quanto “Luxeed” sta probabilmente per “Luxury Exceed” ed Exceed è un sottomarchio di Chery, tuttavia Huawei possiede anche il marchio automobilistico AITO (Adding Intelligence to Auto) in collaborazione con Seres.

Già da tempo Huawei ha le mani in pasta nel settore automotive, poiché ha lavorato su diversi modelli con Chery e il partner di produzione automobilistica di Nio, Jianghuai Automobile Group Corp (JAC), inoltre il colosso tecnologico cinese ha anche una partnership con il marchio Arcfox di BAIC.

Il noto analista Ming-Chi Kuo ha dichiarato che Huawei starebbe lavorando con JAC per sviluppare un modello MPV con l’obiettivo di vendere circa 50.000 unità all’anno. Il leaker ha aggiunto che il veicolo dovrebbe entrare in produzione di massa nel 2024 e costerebbe circa 130.000 euro.

L’introduzione del coupé Luxeed animato dal sistema HarmonyOS, che l’azienda ha sviluppato internamente dopo il ban Huawei – USA, potrebbe portare a un’entusiasmante fusione di tecnologia e trasporti.

