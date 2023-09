Si avvicina a grandi passi il momento della presentazione ufficiale della serie Huawei Watch GT 4 e nelle scorse ore in Rete sono emersi alcuni interessanti dettagli sulla variante Pro.

Le novità principali di Huawei Watch GT 4 Pro

Stando alle ultime indiscrezioni provenienti dalla Cina, Huawei Watch GT 4 Pro dovrebbe vantare una nuova funzionalità ECG per il rilevamento dell’aritmia cardiaca (si tratta di un problema che riguarda la frequenza o il ritmo del battito cardiaco, che può essere troppo veloce, troppo lento o irregolare).

In sostanza, tale novità dovrebbe essere in grado di garantire agli utenti di Huawei Watch GT 4 Pro un notevole miglioramento per quanto riguarda il monitoraggio delle condizioni del proprio cuore e il rilevamento di eventuali problemi di salute.

Ma tale smartwatch dovrebbe poter contare anche su altre novità, come il miglioramento della capacità di posizionamento per le attività sportive e uno speciale processo di impermeabilizzazione per la sezione degli altoparlanti.

Ed ancora, tra le caratteristiche di Huawei Watch GT 4 Pro dovremmo trovare anche una cornice in metallo, il verde come colore principale (in modo da riflettere la combinazione della serie Huawei Mate 60) e una serie di nuovi widget per il sistema operativo HarmonyOS 4.

Svelata la data di lancio della nuova serie di smartwatch

E sempre a proposito della serie Huawei Watch GT 4, nelle scorse ore il produttore cinese ha condiviso su Twitter la seguente immagine, annunciando che la nuova generazione di wearable dell’azienda sarà presentata ufficialmente a Barcellona giovedì 14 settembre 2023:

Questo il messaggio pubblicato da Huawei:

Preparati a rimanere incantato dallo straordinario: un esilarante viaggio di esplorazione.

Da notare che l’immagine mostra due quadranti diversi, quello in basso a sinistra che assomiglia a Huawei Watch GT Cyber e quello in alto a destra di forma circolare.

Saranno loro due i protagonisti dell’evento della prossima settimana?

