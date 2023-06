Microsoft ha annunciato che ora è possibile acquistare parti di ricambio per i dispositivi Microsoft Surface tramite Microsoft Store, rendendo più semplice e accessibile riparare questi prodotti.

In questo modo chiunque può acquistare le parti e consultare le guide alla riparazione disponibili al pubblico tramite il sito Web dell’azienda, rendendo più semplice per tutti riparare il proprio dispositivo senza rivolgersi al supporto Microsoft oppure a un tecnico.

Le parti di ricambio sono disponibili per molti dispositivi Surface

Nella gamma Surface Pro sono supportati Pro 7, Pro 8, Pro 9 e Pro 9 5G, mentre per la linea Surface Laptop è possibile trovare ricambi da Surface Laptop 3 a Laptop 5.

Sono disponibili parti di ricambio anche per Surface Laptop Go 2, Laptop Studio e Surface Studio 2+, ma non c’è traccia di ricambi per i prodotti Surface Go e Surface Duo.

Tuttavia la disponibilità delle parti varia in base al modello e in generale per quelli più recenti come Surface Pro 9 e Laptop 5 ci sono molti più ricambi disponibili. Per ora gli unici mercati in cui è possibile farlo sono quello statunitense, canadese e francese, niente Italia per ora dunque.

È possibile trovare le parti di ricambio di Surface, consultare le guide di servizio sul sito Web di Microsoft e trovare gli strumenti necessari per le riparazioni su iFixit.

