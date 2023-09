Se siete alla ricerca di un nuovo notebook di fascia media questa potrebbe essere l’occasione giusta. Sia Amazon che Unieuro si sono allineati nel proporre Samsung Galaxy Book3 Pro 14″ in offerta a un prezzo stracciato. Protagonista è la versione base, quella con Intel Core di 13esima generazione, 8 GB di RAM e unità SSD da 512 GB, quanto basta per supportare l’utilizzo quotidiano per la maggior parte degli utenti. Ma seguiteci che scopriamo nei dettagli l’offerta.

Samsung Galaxy Book3 Pro 14″ in offerta scontato di 600 euro

Si tratta di un notebook di fascia media che fa parte della più recente serie di portatili presentata da Samsung lo scorso febbraio. La versione di Samsung Galaxy Book3 Pro 14 è quella più economica, il più leggero e portatile della famiglia, che in questa variante scontata si presenta con un processore Intel Core di 13esima generazione i5-1340P affiancato a una scheda grafica integrata Intel Iris Xe Graphics.

Lo schermo è un 14″ Dynamic AMOLED 2X con risoluzione 3K (2880 x 1800 pixel) e rapporto d’aspetto di 16:10 con frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Mentre per quanto riguarda la dotazione di memorie, come anticipato, ci sono 8 GB di RAM LPDDR5 e un’unità SSD NVMe da 512 GB. Da segnalare anche la presenza del Wi-Fi 6E.

Conosciuto il prodotto, passiamo ai dettagli delle offerte proposte da Amazon e Unieuro. Lo sconto è in entrambi i casi lo stesso, pari al 38%, che permette di acquistare Samsung Galaxy Book3 Pro 14″ a 1.107 euro invece di 1.799; la spedizione è gratuita in entrambi i casi. Ecco i link:

C’è da sapere inoltre che, acquistandolo da Unieuro è possibile usufruire di una promozione valida fino al 21 settembre che consente ai clienti di ottenere una valutazione del proprio usato variabile in base a quanto segue:

150 euro di valutazione per acquisti di notebook e PC desktop tra i 299 e i 449,99 euro

per acquisti di notebook e PC desktop 200 euro di valutazione per acquisti di notebook e PC desktop tra i 450 e i 599,99 euro

per acquisti di notebook e PC desktop 250 euro di valutazione per acquisti di notebook e PC desktop da almeno 600 euro

Alla luce di questo, comprando il Samsung Galaxy Book3 Pro 14″ citato si possono ottenere 250 euro di valutazione del proprio PC usato, che non deve comunque avere più di 5 anni, deve integrare come sistema operativo Windows, macOS o Chrome OS (quest’ultimo solo per i notebook), ed essere completo di batteria e caricabatterie (nel caso di portatili). Inoltre lo schermo non può essere inferiore ai 12,6 pollici. Qui potete consultare il regolamento completo.

Potrebbero interessarti anche: Amazon senza freni: 30% di sconto extra sui prodotti Seconda mano (Warehouse) e MacBook, TV, console e tanti altri prodotti in offerta con questo coupon

Ti ricordiamo che per non perderti le migliori offerte sulla tecnologia puoi seguire il nostro canale Telegram prezzi.tech, dove ogni giorno condividiamo in tempo reale le occasioni più succulente del web: ecco il link diretto.