In occasione del rientro a scuola anche eBay ha lanciato un nuovo coupon piuttosto interessante. Permette di risparmiare fino a 200 euro per utente e sconta un’ampia serie di prodotti del 10%: si va dai MacBook Air M1 e Air 15 alle console, dai tablet alle smart TV. Ma visto che le scorte sono particolarmente limitate, non perdiamoci ulteriormente in chiacchiere e scopriamo le offerte più interessanti.

Tanti prodotti in offerta con il nuovo coupon di eBay

Come funziona la promozione

Questa nuova campagna promozionale di eBay mette a disposizione dei clienti un coupon dal valore del 10%: lo sconto massimo ottenibile per utilizzo è di 100 euro, ma ciascun utente lo può usare due volte arrivando quindi ai 200 euro di sconto citati sopra.

Il codice da inserire in fase d’acquisto è SETTEMBRE2023, codice che è applicabile su prodotti di vario genere che costano almeno 10 euro. Per quanto riguarda infine la validità temporale, c’è da sapere che questo coupon funziona da oggi, 4 settembre, fino alle ore 23;59 del 28 settembre.

Le offerte migliori

Ciò detto, possiamo passare alle offerte più interessanti, ai prodotti che è possibile acquistare usufruendo di questo buono sconto, il quale va a scontare anche i prodotti già scontati. Ecco una selezione:

Questi erano solo alcuni dei prodotti disponibili in offerta su eBay e compatibili con il coupon SETTEMBRE2023, buono sconto che ricordiamo è necessario inserire al momento del pagamento disponibile fino al 28 settembre. Tutti gli altri prodotti scontati li trovate direttamente nella pagina a seguire:

Tutti i prodotti in offerta compatibili col coupon SETTEMBRE2023

In copertina Apple MacBook Air 15: qui per la nostra recensione

Potrebbero interessarti anche: È l’occasione giusta per attivare NordVPN, in offerta con buoni Amazon in regalo e Migliori smart TV del mese: ecco i nostri consigli

Ti ricordiamo che per non perderti le migliori offerte sulla tecnologia puoi seguire il nostro canale Telegram prezzi.tech, dove ogni giorno condividiamo in tempo reale le occasioni più ghiotte del web: ecco il link diretto.