Unieuro lancia l’iniziativa Back to School, che si concentra soprattutto sui computer, ma offre numerosi sconti su varie categorie merceologiche. La promozione è valida fino al 7 settembre 2023 ed è disponibile sia sul sito sia nei negozi sparsi per l’Italia: andiamo a scoprire insieme una selezione delle offerte più interessanti a livello tech.

Le migliori offerte tech del volantino Back to School di Unieuro

Le offerte del volantino Back to School di Unieuro comprendono numerosi prodotti tech, tra i quali PC, notebook, iPhone, iPad, smartwatch, smart TV, accessori, monopattini elettrici, elettrodomestici (sui quali è attivo l’extra sconto del 5% per spese da almeno 299 euro, fino al 29 agosto) e non solo. Prima di dare uno sguardo agli sconti, vale la pena citare il Trade In dedicato ai computer: fino al 21 settembre 2023, chi acquisterà notebook, 2-in-1 o PC desktop da almeno 299 euro potrà ottenere una valutazione del notebook usato. Più precisamente:

150 euro di valutazione per acquisti di notebook e PC desktop tra i 299 e i 449,99 euro

per acquisti di notebook e PC desktop 200 euro di valutazione per acquisti di notebook e PC desktop tra i 450 e i 599,99 euro

per acquisti di notebook e PC desktop 250 euro di valutazione per acquisti di notebook e PC desktop da almeno 600 euro

Nel caso il dispositivo usato reso non superi i tre anni, saranno riconosciuti ulteriori 50 euro di valutazione. L’usato non deve comunque avere più di cinque anni, deve integrare come sistema operativo Windows, macOS o Chrome OS (quest’ultimo solo per i portatili), ed essere completo di batteria e caricabatterie (nel caso di portatili). Lo schermo non può essere inferiore ai 12,6 pollici. A questo indirizzo potete consultare il regolamento completo.

Fatta questa premessa, è arrivato il momento di scoprire una selezione delle migliori offerte Unieuro del nuovo volantino Back to School:

Offerte Apple Unieuro

Offerte PC e informatica Unieuro

Offerte smart TV Unieuro

Altre offerte Unieuro

Questa era solo una selezione delle offerte disponibili da Unieuro con il Back to School. Se volete scoprire tutti gli sconti validi in questi giorni potete seguire il link qui in basso. A questo indirizzo potete sfogliare il volantino digitale.

