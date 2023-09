Molti di voi ricorderanno lo scorso aprile il primo lancio di prova di Starship, il lander prodotto da SpaceX aveva purtroppo fallito la propria “missione” a causa del danneggiamento di alcuni motori, imprevisto che costrinse il team di ingegneri della società di Elon Musk ad interrompere il lancio con un’esplosione controllata.

Lo stesso Musk ha ora annunciato su X (ex Twitter) che la navicella Starship è pronta per il secondo lancio di prova, non appena la società avrà ricevuto l’ok dalla Federal Aviation Administration (FAA).

Più di 1.000 modifiche apportate a Starship in vista del secondo lancio di prova

Per quanto c’è chi si ostini a non considerare il primo lancio un fallimento, non si può certo dire che sia stato un successo, ma è sicuramente servito per capire alcune problematiche che si sono manifestate all’improvviso, dando agli ingegneri la possibilità di apportare diversi aggiustamenti: nello specifico si parla di oltre 1.000 modifiche a diverse componenti di Starship.

Alcuni di voi ricorderanno un altro problema occorso durante il primo test, ovvero la completa distruzione della piattaforma di lancio a causa dell’enorme potenza sprigionata da Super Heavy, la componente che rappresenta il primo stadio dell’intera struttura e che è di fatto il razzo più potente mai realizzato.

La piattaforma di lancio non è stata progettata a dovere in un primo momento, visto che i 33 motori del razzo ne hanno lasciata integra solo una minima parte; gli ingegneri di SpaceX hanno dunque dovuto riprogettare anche questa componente, dotandola di un nuovo deflettore di fiamma raffreddato ad acqua, teoricamente in grado di gestire e sopportare il calore e la potenza sprigionati dal razzo durante le procedure di lancio.

Come anticipato in apertura, con un post sul social network X di sua proprietà, Musk ha annunciato al mondo che Starship è pronta per il secondo lancio di prova; non è ancora stata fissata una data in quanto si attende che la Federal Aviation Administration (FAA) concluda le proprie indagini sul primo test e dia l’ok per il secondo.

Questo secondo test avrà un’importanza notevole per SpaceX che ha in essere un contratto con la NASA per portare l’uomo sulla Luna proprio a bordo della navicella Starship nel 2025, un eventuale secondo fallimento potrebbe portare ad una modifica degli accordi presi? Difficile dirlo, non ci resta che attendere e sperare di assistere ad un test di volo che si svolga senza complicazioni.

Potrebbe interessarti anche: Blue Origin produrrà il secondo lander lunare per le missioni Artemis della NASA