Oggi è il giorno scelto per il secondo tentativo di lancio di Starship, il lander prodotto da SpaceX partirà oggi dalla Starbase di Boca Chica, in Texas, dopo il fallimento del primo tentativo il 17 aprile a causa di problemi ad una valvola di pressurizzazione.

Si tratta di un test importantissimo per l’azienda di Elon Musk ma non solo, anche la NASA che ha scelto Starship come lander per riportare l’uomo sulla Luna con la missione Artemis III, guarda con apprensione all’esito del test odierno, anche perché Starship potrebbe in futuro essere utilizzato per portare l’uomo anche su Marte.

Starship e Super Heavy, il razzo più grande del mondo

Quello in test oggi è il razzo più grande esistente al mondo: Super heavy rappresenta il primo stadio dell’intera struttura mentre Starship il secondo, insieme misurano circa 120 metri.

Il veicolo spaziale Starship misura da solo 50 metri (circa l’altezza di un palazzo di 15 piani) e ha un diametro di circa 9 metri; il suo peso è di 100 tonnellate, che diventano 1.300 con l’aggiunta del propellente. Un peso del genere necessita di una spinta notevole per superare l’atmosfera terrestre e raggiungere lo spazio, necessità a cui fa fronte nelle prime fasi Super Heavy, un razzo alto quasi 70 metri equipaggiato con 33 motori alimentati da ossigeno liquido e metano liquido.

La peculiarità delle due componenti è quella di essere riutilizzabili, sia il veicolo spaziale Starship che il razzo Super Heavy infatti possono essere utilizzati per diverse missioni, andando a costituire un vantaggio non solo dal punto di vista del minor inquinamento orbitale, ma anche in termini di costi.

Come si svolge il test e quali sono gli obbiettivi

Il test odierno ha due obbiettivi principali, innanzitutto quello di testare il funzionamento dei processi di separazione delle due componenti, Super Heavy infatti terminato il propellente rappresenterebbe un’inutile zavorra per il veicolo spaziale; in secondo luogo il test servirà per valutare la capacità dell’astronave di raggiungere l’ambiente spaziale, compiere un volo quasi orbitale e superare poi il rientro nell’atmosfera.

A differenza di quella che potrebbe essere una missione reale infatti, in occasione del test le due componenti non verranno recuperate, Super heavy verrà fatto ammarare pochi minuti dopo il lancio nel Golfo del Messico e debita distanza da Boca Chica, si inabisserà e non verrà più riutilizzato essendo una componente esclusivamente dedicata ai test.

Per quanto riguarda Starship invece, circa 10 minuti dopo il lancio spegnerà i propri motori spingendosi fino a un’altitudine di 230 chilometri, non effettuerà un’orbita completa della terra ma rientrerà nell’atmosfera per tuffarsi nell’Oceano Pacifico vicino alle isole Hawaii, dove potrebbe essere distrutto e affondato affinché nessuno possa recuperarne le parti.

La fase di rientro di Starship consentirà altresì di valutare la resistenza e l’efficacia delle 18mila piastrelle nere esagonali isolanti, utilizzate per comporre il rivestimento termico del velivolo.

Come seguire la diretta

Come detto dunque il test è fissato per la giornata odierna, la finestra di lancio di 62 minuti si apre alle 15:28 ora italiana e si chiude alle 16:30; la diretta dell’evento è fissata per le 14:45 e potete seguirla comodamente dal video qui sotto.

Dunque non ci resta che incrociare le dita e sperare che, durante questo secondo tentativo, vada tutto per il verso giusto.

