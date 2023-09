Sonos ha presentato nella giornata di oggi un nuovo speaker portatile di fascia elevata. Si chiama Sonos Move 2 e, sulla carta, risulta decisamente migliore rispetto alla generazione precedente soprattutto perché dotato di un tweeter in più per l’audio stereo e di una maggiore autonomia, fino a 24 ore invece di 11 secondo quanto dichiarato. Lo scotto da pagare è un listino più alto di 50 euro, che diventano molti di più considerando gli street price. Comunque, scopriamolo meglio nei dettagli.

Caratteristiche, design e funzioni di Sonos Move 2

Design e immagini

Appena in tempo per le ultime giornate temperate, Sonos ha presentato questo nuovo speaker smart adatto anche per essere usato in terrazzo, nel giardino e, più in generale, all’aperto grazie a dimensioni e peso abbastanza contenuti (è alto 24,1 cm, largo 16 cm e profondo 12,7 cm; pesa 3 kg) e alla certificazione IP56 contro polvere e getti d’acqua. Sonos sottolinea anche di aver usato un maggior quantitativo di materiali riciclati e riciclabili, che è sempre un bene.

Specifiche e funzionalità

Sonos Move 2 è un altoparlante smart di fascia elevata, la nuova generazione dello speaker dell’azienda statunitense più venduto uscito nel 2019. Fra le novità più significative, come anticipato, c’è l’audio stereo, novità che si basa su un’architettura acustica rinnovata con due tweeter laterali affiancati da un mid-woofer dedicato alle frequente intermedie e basse. La potenza audio è gestita da tre amplificatori digitali di classe D, mentre l’equalizzazione si regola direttamente dall’app Sonos. Grazie alla tecnologia Trueplay, che utilizza i microfoni far-field con beamforming avanzato e cancellazione dell’eco multi-canale, l’altoparlante è in grado di ottimizzarsi automaticamente in base all’acustica dell’ambiente in cui si trova.

Sonos Move 2 supporta sia la connettività Bluetooth in versione 5.0 che Wi-Fi 6 con trasmissione a 2,4 o 5 GHz, capacità che offre all’utente una maggiore flessibilità: ad esempio quando è connesso al Wi-Fi è possibile riprodurre dell’audio da una coppia stereo di Move 2 tramite Bluetooth, oppure abbinarli al resto del proprio sistema audio Sonos. Riproducendo la musica tramite Wi-Fi, inoltre, la qualità è più elevata rispetto alla trasmissione via Bluetooth, e non soggetta a interruzioni dovute a chiamate o notifiche.

Presente anche Apple AirPlay 2 per trasmettere facilmente l’audio da iPhone, iPad o Mac e usare Siri per riprodurre i contenuti da Apple Music con l’app Casa. Per avviare la riproduzione, mettere in pausa, controllare il livello della batteria e molto altro, è possibile usare anche Sonos Voice Control, Amazon Alexa, l’app Sonos e, naturalmente, il Bluetooth.

Volendo, è tuttavia possibile collegare una sorgente audio tramite USB-C con l’adattatore line-in Sonos acquistabile a parte, e controllare direttamente Move 2 fisicamente, grazie ai controlli touch presenti nella sezione superiore del dispositivo e utili per riprodurre, mettere in pausa, raggruppare più speaker Sonos o regolare il volume tramite il cursore. Da dietro, è possibile anche disattivare l’ascolto da parte dei microfoni per l’assistenza vocale, a garanzia di maggiore privacy.

L’altra novità più significativa che lo differenza dalla precedente generazione è l’autonomia. Grazie alla batteria integrata da 44 Wh sostituibile, Sonos Move 2 garantisce fino a 24 ore di riproduzione con una singola ricarica, secondo quanto dichiarato dal produttore, più del doppio rispetto al primo Move che si fermava a 11 ore. Grazie alla porta USB-C si può usare anche come power bank per ricaricare lo smartphone o altri dispositivi elettronici.

Disponibilità e prezzi di Sonos Move 2

Sonos Move 2 è stato presentato sul mercato italiano oggi, ma sarà disponibile a partire dal 20 settembre al prezzo di 499 euro nei colori verde, bianco e nero. Ad ogni modo, è possibile già da ora preordinarlo sul sito di Sonos se non si desidera attendere la disponibilità sui negozi terzi, fra cui ci aspettiamo ci sia anche Amazon.

