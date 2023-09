A pochi giorni dal lancio di Venu 3 e Venu 3s, torniamo a parlarvi di Garmin per via della disponibilità di nuovi aggiornamenti software in forma stabile. Riguardano sia gli smartwatch della serie citata che i più sportivi Forerunner, epix (Gen 2) e Fenix 7, oltre che i recenti ciclocomputer Edge 540, 840 e 1040, dispositivi che vengono arricchiti di diverse funzionalità sportive e non che introducono alcune novità interessanti fra cui Endurance score, Hill score, Workout App, nuove opzioni di visualizzazione delle mappe, e altro.

Le nuove funzioni degli ultimi aggiornamenti per smartwatch e ciclocomputer Garmin

Si va dalle funzioni sportive agli strumenti per l’allenamento passando per alcune novità relative alla sicurezza e alla salute. Gli aggiornamenti di cui parliamo sono disponibili e scaricabili gratuitamente da oggi, 5 settembre, per gli sportwatch delle serie Garmin epix (Gen 2), Fenix 7, e Forerunner, oltre che per gli smartwatch Garmin Venu; come anticipato, rientrano fra i dispositivi compatibili anche i ciclocomputer di ultima generazione: Garmin Edge 540, 840 e 1040. Ma veniamo alle novità.

Fra le nuove funzioni sportive c’è innanzitutto Endurance score, una metrica che misura la capacità dell’utente di sostenere gli sforzi prolungati, la resistenza, valutando dati di allenamento di vario tipo quali il VO2Max e lo storico del carico di allenamento a breve e a lungo termine Training Load) relativo a tutte le attività sportive praticate. Incrociando queste informazioni, Garmin restituisce dei dati utili per comprendere meglio l’impatto degli allenamenti sulla resistenza, sulla capacità di endurance dell’utente per l’appunto. Anche la nuova opzione Hill score si basa sui valori di VO2Max e sui dati degli allenamenti registrati per fornire all’utente delle indicazioni sulla propria capacità di correre in salita misurando la forza sulle ascese ripide e la resistenza su quelle più lunghe.

Mappe Distretti Muscolari è un’altra novità disponibile con i nuovi aggiornamenti, un’opzione che consente di visualizzare in anteprima quali gruppi muscolari vengono stimolati durante determinati allenamenti: HIIT, cardio e Pilates. Al termine degli allenamenti restituiscono anche delle statistiche che possono essere analizzate tramite l’app Garmin Connect. Da segnalare anche Workout App, una funzione che permette di trovare e di organizzare gli allenamenti e gli workout giornalieri suggeriti, scaricati o creati da quest’ultima app companion.

Ci sono novità anche per quanto riguarda le mappe con Relief Shading, che fornisce una nuova visualizzazione della mappa 3D con ombreggiature a colori e topografica per facilitare l’interpretazione della morfologia del terreno. Utili anche le nuove Mappe Meteo, che introducono una vista in overlay sullo smartwatch per visualizzare più semplicemente le precipitazioni, le aree nuvolose, la temperatura e i dati del vento. Arriva anche l’opzione Pesca, con i suggerimenti relativi a giorni e orari migliori per pescare derivati da un database che tiene traccia degli orari di alba e tramonto e delle fasi lunari.

Mentre per la salute c’è Gaming Activity, una funzione che si integra con l’app Garmin GameOn per fornire dati biometrici che mirano ad aiutare e a comprendere meglio lo stress, fornendo informazioni per pianificare le pause e mostrando i livelli di energia Body Battery durante le sessioni di gioco. GroupRide è invece una novità per la sicurezza che consente di creare un percorso nell’app Garmin Connect e di condividerne il codice univoco con un gruppo di ciclisti per consentire loro di visualizzare e di seguire la stessa traccia creata (serve avere un ciclocomputer Garmin compatibile: Edge Explore 2, Edge 540, Edge 840 e Edge 1040).

Queste erano le principali novità dei nuovi aggiornamenti in fase di distribuzione per gli smartwatch e i ciclocomputer di Garmin citati, aggiornamenti che è possibile scaricare e installare utilizzando l’app companion Garmin Connect oppure servendosi del software per computer Windows e Mac Garmin Express.

