Lo abbiamo visto qualche giorno fa a IFA 2023, e ora arriva sul mercato italiano il nuovo notebook MSI Stealth 16 Mercedes-AMG Motorsport A13V. Come suggerisce il nome, si tratta di un portatile nato da una collaborazione intercontinentale, fra i taiwanesi di MSI e i tedeschi di Mercedes-AMG, una collaborazione il cui frutto è stato annunciato anche alcuni mesi fa al Computex.

Parliamo di un notebook di fascia elevata che da noi arriva in tre versioni differenti con processori Intel Core di tredicesima generazione di serie H e schede grafiche GeForce RTX 4060 e 4070 di NVIDIA. Ma per tutti i dettagli, le caratteristiche e i prezzi, seguiteci.

Caratteristiche, particolarità e prezzi di MSI Stealth 16 Mercedes-AMG Motorsport A13V

La collaborazione fra le due aziende la si ritrova nel design di questo portatile, caratterizzato da un elegante colore grigio selenite, dal motivo a rombi caratteristico di AMG (la divisione sportiva di Mercedes-Benz) e dall’iconico logo di quest’ultima, particolarità che rendono unico MSI Stealth 16 Mercedes-AMG Motorsport A13V. Ma design a parte, si tratta di un portatile dotato di caratteristiche tecniche di fascia elevata, che lo rendono un ottimo prodotto per giocare, magari a qualche titolo sportivo per appassionati di competizioni automobilistiche.

Qualsiasi sia la versione scelta, si presenta con uno schermo OLED da 16″ con risoluzione UHD+ (3840 x 2400 pixel), certificato VESA DisplayHDR 600 e con copertura della gamma colore DCI-P3 del 100%. Sotto il cofano, come anticipato, ci sono i processori Intel Core di tredicesima generazione, in tutti e tre i casi l‘i9-13900H con frequenza massima di 5,4 GHz e 14 core (6 P e 8 E).

Per tenere a bada le temperature MSI ha integrato un sistema di dissipazione del calore denominato Cooler Boost 5, composto da due ventole e cinque tubi di calore con in più 2 tubi condivisi fra processore e scheda grafica. E proprio a questo proposito, MSI Stealth 16 Mercedes-AMG Motorsport A13V integra a seconda della versione scelta GPU NVIDIA GeForce RTX 4060 o 4070 con 8 GB di memoria dedicata. A supporto ci sono inoltre 32 GB di RAM DDR5 su due slot espandibili in tutti i casi fino a 64 GB; lo spazio d’archiviazione è invece basato su unità SSD NVMe PCIe Gen4 da 1 TB.

Per il resto, c’è una webcam IR da 1080p , una tastiera RGB by SteelSeries, un lettore di impronte digitali, un sistema audio con 6 altoparlanti curato da Dynaudio, supporto per Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3, un’ampia dotazione di porte (una USB Type-C 3.2 Gen2, una USB Type-C con supporto Thunderbolt 4, una USB Type-A 3.2 Gen2, uno slot per microSD, un ingresso HDMI 2.1, un ingresso jack audio da 3,5 mm per cuffie e microfono) e una batteria da 99,9 Whr. Il sistema operativo è preinstallato: Windows 11 Home.

MSI Stealth 16 Mercedes-AMG Motorsport A13V è disponibile in Italia da oggi a partire da 2.699 euro. Il produttore ha comunicato che sono preordinabili, ma trovate due delle tre versioni già su Amazon con spedizione fra alcune settimane:

