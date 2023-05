Dopo un periodo di assenza legato alla pandemia, MSI torna tra i protagonisti del Computex con diversi notebook che puntano a portare una ventata di innovazione sul mercato. Nell’edizione 2023 della manifestazione di Taipei, l’azienda si presenta con diverse novità, che vanno dallo Stealth 16 Mercedes-AMG Motorsport al pluripremiato Creator Z17 HX Studio, passando dai rinnovati Alpha 17 e Prestige 16, dal sofisticato MSI Raider GE78 HX Smart Touchpad e dal nuovo Commercial 14. Andiamo a scoprire insieme tutti i dettagli.

Le novità MSI al Computex 2023

La punta di diamante delle novità MSI mostrate al Computex 2023 è senza dubbio il modello Stealth 16 Mercedes-AMG Motorsport, nato dalla collaborazione con Mercedes-AMG e in edizione limitata, pensato per coniugare lusso ed elevate prestazioni. Dispone di un pannello OLED a risoluzione 4K e di processori Intel Core i9 di 13a generazione con GPU NVIDIA GeForce RTX serie 40. Curato il design, con chassis in lega di magnesio-alluminio nel tipico colore grigio Selenite con l’esclusivo motivo a rombi AMG, che insieme rievocano le auto da corsa del marchio. Il notebook dispone di un Premium Bundle Pack che include diversi accessori, tra cui mouse, tappetino per quest’ultimo, chiavetta USB e custodia.

Le novità più interessanti includono MSI Raider GE78 HX Smart Pad, nuova versione del potente modello da gaming per performance senza compromessi. Offre un touchpad intelligente di nuova concezione, il più ampio mai visto su un notebook, che consente di accedere a diverse funzionalità come la regolazione del volume, della luminosità di pannello e tastiera, la gestione del Bluetooth, l’attivazione della webcam e non solo. Presenti anche cinque tasti di scelta rapida da personalizzare.

MSI mostra a Taipei il nuovo Commercial 14, notebook che offre una serie di tecnologie e funzionalità nell’ambito della sicurezza (opzionali), come la connettività NFC e un lettore di smart card integrato pensati anche per l’autenticazione sicura. Il modello è stato realizzato con un occhio all’ambiente: la tastiera è realizzata con materiali PCR (riciclati dai consumatori) e gli imballi sono composti da più del 90% di carta riciclata.

C’è poi il Creator Z17 HX Studio, premiato con il Best Choice Award della manifestazione: è dotato di processori Intel Core i9 HX di 13a generazione e certificato NVIDIA Studio, ed è il laptop con CPU Intel HX più sottile e potente al mondo. Il rinnovato Alpha 17 offre il più recente processore AMD Ryzen 7045 HX Dragon Range con GPU NVIDIA GeForce RTX serie 40 e un pannello QHD da 240 Hz di refresh rate. Tra le novità più importanti vale la pena segnalare la tecnologia Wi-Fi 7 Qualcomm FastConnect 7800, integrata per la prima volta su un PC: offre prestazioni con velocità di picco fino a 5,8 Gbps con latenze di 2 ms grazie alla tecnologia High Band Simultaneous (HBS) Multi-Link, che sfrutta più bande per garantire la migliore connessione possibile.

Chiude le novità il modello Prestige 16, premiato con il Red Dot Product Design 2023: tra i suoi punti di forza abbiamo il peso di appena 1,5 kg (ottenuto anche grazie al telaio in lega di magnesio), la più recente piattaforma con certificazione Intel Evo e la ricarica rapida a 140 W PD3.1. Chi ha bisogno delle massime prestazioni può optare per la configurazione con GPU NVIDIA GeForce RTX della serie 40.

Prezzi e uscita dei nuovi notebook

Purtroppo MSI non ha ancora diffuso prezzi e disponibilità dei nuovi notebook: torneremo sull’argomento non appena l’azienda ci fornirà tutti i dettagli. Nel frattempo vi chiediamo: quale dei modelli presentati al Computex 2023 vi attira di più?

Leggi anche: Migliori notebook di maggio 2023, ecco i nostri consigli